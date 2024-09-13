Δένδιας: Κομβικό σημείο για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα της πατρίδας μας το Καστελόριζο

Το Καστελόριζο είναι το ακριτικό νησί του αρχιπελάγους, μέρος του συμπλέγματος της Μεγίστης. Ένα σύμπλεγμα με τεράστια γεωπολιτική σημασία. Ένα σύμπλεγμα που είναι αναπόσπαστο τμήμα των Δωδεκανήσων. Ένα κομβικό σημείο για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και την υφαλοκρηπίδα της πατρίδας μας. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνάς Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη σήμερα, Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 81ης επετείου από την απελευθέρωση της νήσου Μεγίστης, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

«Οιαδήποτε προσπάθεια διαχωρισμού από τα Δωδεκάνησα, λόγω της εγγύτητας στις τουρκικές ακτές, οποιαδήποτε απομονωμένη αντιμετώπιση του Καστελόριζου, εκτός πλαισίου των διεθνών συμβάσεων και της νομολογίας της Χάγης, συνιστά έωλο και αυταπόρριπτο ισχυρισμό» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Οι θέσεις της πατρίδας μας για το Καστελλόριζο «είναι διαυγείς, είναι θέσεις απόλυτα τεκμηριωμένες από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», προσέθεσε.

«Το άρθρο 121 παράγραφος 2 της Σύμβασης προβλέπει ότι τα νησιά δικαιούνται αιγιαλίτιδα ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Και δεν γίνεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση για το μέγεθος των νησιών» εξήγησε.

«Οποιαδήποτε άποψη αντίθετη από τα σαφή παραπάνω αναφερθέντα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Και η Ελλάδα επιβάλλεται από το ισχύον Σύνταγμά της να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της πατρίδας μας, όπως αυτά καθορίζονται από το Δίκαιο της Θάλασσας. Αν η Ελλάδα ανεχτεί οιαδήποτε αυθαιρεσία, θα δημιουργηθεί τότε ένα νομικό παράδοξο, θέτοντας τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας υπό αμφισβήτηση» υπογράμμισε.

Για συμφωνία της Ελλάδα με την Αίγυπτο για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη είπε ότι «ενισχύει και τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και βεβαίως υπογραμμίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας στην ευρύτερη περιοχή». «Η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Κύπρος», συνέχισε, «συμπίπτουν στις θέσεις τους για ένα απλό λόγο, διότι σέβονται τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».

«Η αναφορά σε υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων υπομνύει μια άλλη ανάγκη. Την ανάγκη να έχουμε σύγχρονες και ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνάς. Με τη «Ατζέντα 2030», «δημιουργούμε τις πιο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού, ώστε η πατρίδα μας να είναι ικανή, ανεξαρτήτως απειλής, να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διασφαλίζοντας έτσι και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή» πρόσθεσε.

«Ζούμε σε μια εποχή που η ελευθερία, η ανεξαρτησία βρίσκονται αντιμέτωπες ανάμεσα σε συμπληγάδες, βρίσκονται αντιμέτωπες και απειλούνται από τον αυταρχισμό και τον αναθεωρητισμό. Η ελευθερία συνεπώς δεν είναι δεδομένη. Πρέπει να τη διατηρούμε με κόστος, προσπάθεια, ενότητα και ιστορική μνήμη» ανέφερε.

Τον υπουργό συνόδευσαν ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής της ΑΣΔΕΝ αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου και ο διοικητής της 95 ΑΔΤΕ υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής.

Το πρωί ο κ. Δένδιας παρακολούθησε την πανηγυρική δοξολογία στο ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης & Καστελορίζου Χρυσόστομος. Ακολούθως, ο υπουργός μετέβη στο ηρώο του νησιού και κατέθεσε στέφανο.

Παρόντες στις εκδηλώσεις ήταν επίσης, ο βουλευτής Ηλείας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, οι βουλευτές Δωδεκανήσων Ιωάννης Παππάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Τσαμπίκα Ιατρίδη, Βασίλειος - Νικόλαος Υψηλάντης και Γεώργιος Νικητιάδης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Δωδεκανήσου Απόστολος Ασπράκης, ο δήμαρχος Μεγίστης Νικόλαος Ασβέστης, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και κάτοικοι του νησιού.

