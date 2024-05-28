Στην καταγγελία ότι δεν έχουν παραλάβει το φάκελο της επιστολικής ψήφου προχώρησαν αρκετοί εκλογείς, ζήτημα που τέθηκε στην υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

Τρεις μάλιστα κατήγγειλαν ότι ενώ προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με το υπουργείο, δεν απάντησε κανείς στο τηλέφωνο.

Η υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε ότι υπάρχει η ταχεία γραμμή εξυπηρέτησης 210-62 66 222 που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους φακέλους η κ. Κεραμέως είπε ότι οι εταιρείες ταχυμεταφορών καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ωστόσο όπως είπε, είναι ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα. «Μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί το 96% των φακέλων, που αποδεικνύει ότι προχωρά αυτή η διαδικασία» ενώ κάλεσε τους πολίτες που δεν τους έχει παραδοθεί φάκελος να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες ταχυμεταφορών.

Πηγή: skai.gr

