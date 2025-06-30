Επιστολή Κυρανάκη σε δημάρχους για την εφαρμογή μέτρων του ΚΟΚ

Επιστολές προς όλους τους δημάρχους και περιφερειάρχες της χώρας, καλώντας τους να συμβάλουν ενεργά στην εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της ψήφισης του νέου ΚΟΚ και σηματοδοτεί μια συνολική πολιτική επιλογή για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, με έμφαση στην πρόληψη και όχι στην τιμωρία.

Όπως τονίζει στην επιστολή του ο κ. Κυρανάκης, «ο νέος ΚΟΚ δεν αποτελεί απλώς μια νομική αναθεώρηση. Είναι η συλλογική απόφασή μας να μην αποδεχτούμε άλλο μια πραγματικότητα που κοστίζει ζωές». «Πρόκειται για μια "συμμαχία ευθύνης" ανάμεσα στο κράτος, την αυτοδιοίκηση και τους πολίτες» αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του.

Τι περιλαμβάνει η επιστολή

Στην επιστολή γίνεται σαφές πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες, αλλά και νέες δυνατότητες που της παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο -από την εφαρμογή ορίων ταχύτητας και την τοποθέτηση σημάτων, έως την εγκατάσταση καμερών που θα συνδέονται με το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα επιβολής προστίμων. Συγκεκριμένα για τις κάμερες, όσοι δήμοι και περιφέρειες επιλέξουν να συμμετάσχουν, θα έχουν και οικονομικό όφελος, διατηρώντας μέρος των εσόδων από τις παραβάσεις που καταγράφονται.

Μεταξύ των δράσεων που καλούνται να αναλάβουν οι δήμοι, περιλαμβάνονται:

- η εφαρμογή των νέων ορίων ταχύτητας,

- η εγκατάσταση και σωστή συντήρηση σημάτων και διαβάσεων πεζών ώστε να είναι ορατές και αποτελεσματικές,

- η αφαίρεση επικίνδυνων διαφημιστικών πινακίδων που αποσπούν την προσοχή των οδηγών,

- ο καθορισμός πεζοδρόμων και περιοχών ήπιας κυκλοφορίας,

- η καθιέρωση χώρων στάθμευσης για Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (όπως ηλεκτρικά πατίνια).

Όλες αυτές οι ενέργειες, όπως τονίζεται στο κείμενο, απαιτούν τη συμβολή των ΟΤΑ -«σας θέλουμε συμμάχους», σημειώνει χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός.

Κατάταξη δήμων στο τέλος του 2025

Στο τέλος του έτους, το υπουργείο Μεταφορών θα δημοσιεύσει κατάταξη των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση την πρόοδο και τις επιδόσεις τους στην υλοποίηση του νέου ΚΟΚ, επιβραβεύοντας τους δήμους που θα διακριθούν. Πρόκειται για ένα θετικό κίνητρο, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας σε επίπεδο τοπικής εφαρμογής.

Με την επιστολή αυτή, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών στέλνει το μήνυμα ότι η μεταρρύθμιση του ΚΟΚ δεν είναι απλώς υπόθεση του κράτους, αλλά ένα συλλογικό στοίχημα που απαιτεί συνεργασία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Το κάλεσμα συνοδεύτηκε και από αναλυτικό ενημερωτικό υλικό με τις βασικές αλλαγές του ΚΟΚ και τις νέες ποινές, καθώς και οδηγίες για τα πεδία όπου οι ΟΤΑ μπορούν άμεσα να αναλάβουν δράση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.