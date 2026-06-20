Αυξημένη ναυσιπλοΐα και ενεργή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων, σήμερα, Σάββατο, 20 Ιουνίου, η εμπορική ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ αυξήθηκε κατακόρυφα, καθώς οι δυνάμεις των ΗΠΑ συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Συνολικά 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν το Στενό, μεταφέροντας περισσότερα από 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν παρούσες και σε επιφυλακή, με στόχο να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτυχές της σχετικής συμφωνίας με το Ιράν τηρούνται πλήρως και παραμένουν σε ισχύ. Ενδιαφέρον θα έχει αν αυτή η πρόοδος θα συνεχιστεί και αύριο μετά την ανακοίνωση

Πηγή: skai.gr

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