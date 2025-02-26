Κυβερνητικές πηγές: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάλυψε απόλυτα τον Νίκο Παππά

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτηση σε ανάρτηση στα social media του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, εξαπολύουν κυβερνητικές πηγές.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχαμε προβλέψει, κάλυψε απόλυτα τον ευρωβουλευτή του Νίκο Παππά για την εμετική ανάρτησή του, με την οποία αποκαλούσε τη Νέα Δημοκρατία "φυτώριο δολοφόνων, παιδόφιλων, βιαστών, εγκληματιών, …εθνικών βλαξ"», αναφέρουν οι πηγές και προσθέτουν:

«Το κόμμα του "σοβαρού" Φάμελλου και στην πραγματικότητα το κόμμα Πολάκη φέρει ακέραια και συνολικά την ευθύνη για το μίσος και την τοξικότητα που καλλιεργεί στην ελληνική κοινωνία μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης».

Πηγή: skai.gr

