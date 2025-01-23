Για τη σύγκρουση κορυφής στη Βουλή την Παρασκευή μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και για τα σενάρια συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα, κλήθηκε να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Νομίζω ότι είναι επιλογή του κ. Ανδρουλάκη να ακολουθεί τη συγκεκριμένη πολιτική. Προσπαθεί να μας πείσει ότι το μαύρο είναι άσπρο και κάθε φορά το κάνει και χειρότερο. Είχα πει πριν από περίπου 10 μέρες ότι ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ παίρνεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ακόμη και τα κόμματα της δραχμής όπως φάνηκε σε επόμενες δηλώσεις. Προσπαθώντας χθες να δικαιολογήσει αυτό το οποίο είπε, μας είπε ότι δεν αναφερόταν απαραίτητα μόνο σε κόμματα της Κεντροαριστεράς. Μπορεί λέει να αναφερόταν και στα υπόλοιπα κόμματα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν αυτό το οποίο είχα πει, να μη μεταφράζεται πια σε «ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ παίρνεις Βελόπουλο και Λατινοπούλου. Δεν θέλω να το πιστεύσω αυτό. Οπότε θα πω ότι αυτές οι νέες διατυπώσεις του κ. Ανδρουλάκη καλύτερα να περιοριστούν, γιατί έτσι όπως το πάει, θα γίνεται όλο και χειρότερο», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, αναφορικά με τα όσα καταλογίζει το ΠΑΣΟΚ στον Κώστα Τασούλα, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στην απάντηση του ιδίου, σχολιάζοντας πως είναι ξεκάθαρο τι έχει συμβεί.

«Έχει περάσει πάνω από 1 εβδομάδα και αφού δεν βρήκε το ΠΑΣΟΚ μισό πολιτικό επιχείρημα κατά της υποψηφιότητας Τασούλα, ξεκίνησε με το αφήγημα της άκρας δεξιάς. Προσπάθησε δηλαδή να χρεώσει τον κ. Τασούλα στην Ακροδεξιά, το οποίο πέρα από αντίθετο στην οποιαδήποτε λογική, ήταν και μια θα έλεγα μικρόψυχη τακτική. Απαντήσαμε άμεσα στις ψήφους των «Σπαρτιατών», σε αντίθεση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν από άλλα κόμματα. Η χθεσινή απάντηση απόσυρσης των «Σπαρτιατών» από την υπερψήφιση του Κώστα Τασούλα διέλυσε και τις τελευταίες υποθέσεις περί υποτιθέμενης συμπαιγνίας. Και αφού πήγε περίπατο αυτό το επιχείρημα, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να ρίξει λάσπη στον ανεμιστήρα».

Παράλληλα, επεσήμανε πως ο κ. Τασούλας δεν σκοπεύει να πολιτευτεί ξανά στον νομό Ιωαννίνων, επομένως η ενέργεια που έκανε δεν πηγάζει από κανένα μικροκομματικό συμφέρον.

«Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού»

«Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού. Για αυτό το ζήτημα, ο μόνος που γνωρίζει, είναι ο πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει ανάγκη εξισορρόπησης, διότι δεν υπάρχει καμία στροφή. Αυτά είναι ταμπέλες, που αδικούν τα πρόσωπα. Ούτε ο κύριος Τασούλας, ούτε ο κ. Κακλαμάνης δεν επιλέχθηκαν από τον πρωθυπουργό, επειδή είναι Δεξιοί, αλλά με βάση την πορεία, τη διαδρομή, τη στάση και την πολιτική τους παρουσία. Πρόκειται για δύο πρόσωπα που εκλέγονται από τους πολίτες εδώ και πολλά χρόνια.

Ο κ. Τασούλας εκλέγεται 26 χρόνια από τους πολίτες των Ιωαννίνων, έχει περάσει από σημαντικές θέσεις και είναι ο Πρόεδρος της Βουλής που επανεξελέγη με μία πολύ μεγάλη πλειοψηφία.

Ο κ. Κακλαμάνης, πέραν της πορείας του στην κεντρική πολιτική και την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ένα πρόσωπο με παραδικαστικό λόγο και μάλιστα, αυτό φάνηκε από τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή. Νομίζω ότι επειδή δεν υπάρχουν επιχειρήματα από την αντιπολίτευση, επιστρατεύεται η φιλοσοφία της υποτιθέμενης “δεξιάς στροφής”. Το βλέμμα μας είναι στραμμένο προς τους πολίτες και τα πολλά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: skai.gr

