Έως τα τέλη Ιουνίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακαίνισης, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης. Σήμερα το Κέντρο Υγείας επισκέφθηκε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και βουλευτή Αρκαδίας Κωνσταντίνο Βλάση, τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Ο κ. Γεωργιάδης, ξεναγήθηκε στους υπό ανακαίνιση χώρους του κέντρου υγείας και συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σχετικά με τα έργα ο υπουργός ανέφερε ότι έχει ήδη ετοιμαστεί το μισό και μέχρι 30 Ιουνίου θα ετοιμαστεί το άλλο μισό. «Είναι η πρώτη σοβαρή ανακαίνιση αυτού του Κέντρου Υγείας εδώ και 40 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το παραδίδουμε καινούριο, ενεργειακά αυτόνομο, πράσινο, με φωτοβολταϊκά, με καινούρια κλιματιστικά και καινούριο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Πρακτικά φτιάχνουμε ένα καινούργιο Κέντρο Υγείας στη Μεγαλόπολη». Σχετικά με τη στελέχωσή του ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν γίνει αρκετές προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων με κάποιες να καλύπτονται.

«Δυστυχώς δεν πετύχαμε να βρούμε παιδίατρο, αλλά θα προκηρύξουμε ξανά τη θέση. Στους οδηγούς ασθενοφόρων βρήκαμε έναν με μπλοκάκι. Είχαμε προκηρύξει δύο, δεν έχουμε βρει ακόμα δεύτερο. Θα προκηρύξουμε ξανά τις θέσεις άμεσα γιατί χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλο έναν οδηγό ασθενοφόρου εδώ», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας επισκέφτηκε το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» όπου τον υποδέχτηκε η διοικήτρια του Νοσοκομείου Ευδοξία Παπαγεωργίου.

Στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης δρομολογείται η ανέγερση νέου Ογκολογικού Τμήματος, με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας σε κλίνες νοσηλείας. Για το έργο έχει εκπονηθεί προμελέτη που αφορά την ανάπτυξη νέου κτηρίου δύο επιπέδων στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου. Στο ισόγειο προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονης Ογκολογικής Μονάδας δυναμικότητας 18 θέσεων, συνολικού εμβαδού 586 τ.μ., πλέον 50 τ.μ. που αφορούν τον κόμβο κατακόρυφης κυκλοφορίας. Ο σχεδιασμός της μονάδας ακολουθεί τα πλέον σύγχρονα πρότυπα, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας στους ογκολογικούς ασθενείς. Παράλληλα, στον Α' όροφο χωροθετείται η ανάπτυξη κλινικής 24 κλινών, ενώ η προμελέτη διασφαλίζει τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης με την προσθήκη δύο επιπλέον ορόφων, αντίστοιχης δυναμικότητας. Με την πλήρη ανάπτυξη του κτηρίου, η συνολική δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 72 κλίνες νοσηλείας, πλέον των 18 θέσεων της Ογκολογικής Μονάδας. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην ευρύτερη περιοχή, να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών σε εξειδικευμένη ογκολογική περίθαλψη και να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας νοσηλείας.

Ο υπουργός χαρακτήρισε έργο πνοής την καινούργια πτέρυγα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, στην οποία όπως είπε, θα δημιουργηθούν θέσεις για βραχεία νοσηλεία ογκολογικών ασθενών και θα υπάρξει και επέκταση των κλινών έτσι ώστε να αποφορτιστεί το νοσοκομείο «το οποίο πλέον έχει εξελιχθεί σε μεγάλο κόμβο υγείας στην Πελοπόννησο και δέχεται πολύ μεγάλη πίεση».

Η προμελέτη έχει ήδη ξεκινήσει από την Περιφέρεια. Τα χρήματα, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, θα τα βάλει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Υγείας και το υπουργείο Οικονομικών μέσα από το πρόγραμμα για την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.