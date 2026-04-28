Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, η άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Οζγκιούρ Φερχάτ, η υπόθεση του οποίου αφορούσε μήνυση για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Κατά της άρσης ασυλίας του κ. Φερχάτ ψήφισαν 226 βουλευτές ενώ υπέρ 28 βουλευτές.

Τόσο στην επιτροπή Δεοντολογίας όσο και στην Ολομέλεια, οι βουλευτές αποφάσισαν ότι το αίτημα για άρση ασυλίας του αφορούσε πολιτική δίωξη για την άσκηση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων.

Πηγή: skai.gr

