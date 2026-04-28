Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ- Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας

Στα Τίρανα βρέθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα και παραβρέθηκε στην τελετή υπογραφής για 20ετή σύμβαση προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ.

«Είχα την τιμή να ταξιδέψω στα Τίρανα για να προωθήσω την ενεργειακή ατζέντα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να συναντηθώ με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, προκειμένου να συμμετάσχω στην τελετή υπογραφής μιας ιστορικής συμφωνίας μεταξύ της Αλβανίας, της Venture Global και της Aktor LNG USA για μια 20ετή σύμβαση προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Αυτή η δέσμευση ύψους 6 δισ. δολαρίων ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια -και την εθνική ασφάλεια- σε ολόκληρη την περιοχή».

«Είμαστε περήφανοι που βασιζόμαστε στο εξαιρετικό έργο του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ και του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Υπεροχής», τόνισε χαρακτηριστικά και κατέληξε: «Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αλβανία και η Ελλάδα συνεργάζονται, αυτή η περιοχή είναι πιο συνδεδεμένη, πιο ασφαλής και πιο ευημερούσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

