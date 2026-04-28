Χ. Δούκας: Δικαίωση για τους Αθηναίους η απόφαση του πρωθυπουργού για τη Β. Όλγας

Με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, ο Χάρης Δούκας χαρακτήρισε «δικαίωση για τους Αθηναίους», τα όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στη Βασιλίσσης Όλγας. Συγκεκριμένα ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε:

«Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών δεν μπορούν να αγνοούνται. Η απόφαση του πρωθυπουργού για πιλοτική παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία είναι μια ξεκάθαρη δικαίωση για τους Αθηναίους και για τη θέση που υπερασπιστήκαμε με επιμονή και συνέπεια. Είναι όμως και κάτι ακόμα: μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των επιλογών της προηγούμενης δημοτικής αρχής, που ήθελε τη Βασιλίσσης Όλγας ιδιωτικό δρόμο. Συνεχίζουμε αφοσιωμένοι στην πόλη και στη δέσμευσή μας να παραδώσουμε μια καλύτερη Αθήνα στους πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

