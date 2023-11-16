Για την κατάσταση στην Μεσανατολή και τις απόψεις της Παλαιστινιακής ηγεσίας ενημερώθηκε σήμερα, Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα και συναντήθηκε με τον Παλαιστίνιο Υπουργό Εξωτερικών Riyad al-Maliki και τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό Mohammad Shtayyeh.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεραπετρίτης συζήτησε την πρόταση που έχει ήδη διατυπώσει για ανθρωπιστική παύση και τους τρόπους συμβολής της χώρας μας για τη δημιουργία βιώσιμων ανθρωπιστικών διαδρόμων στη Γάζα με σκοπό την απρόσκοπτη παροχή βασικών αγαθών (νερό, τρόφιμα, φάρμακα) και ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και την αποκατάσταση βασικών υποδομών που έχουν υποστεί βλάβες (δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρικού).

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στη Δυτική Όχθη, ο κ. Γεραπετρίτης μετέβη στο Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών στα Ιεροσόλυμα, όπου είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Eli Cohen. Ο κ. Γεραπετρίτης συζήτησε για την κατάσταση στην περιοχή και μετέφερε στον ομόλογό του τις ανησυχίες της παλαιστινιακής πλευράς για τη διαρκώς επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση.

Όπως επιβεβαιώθηκε από τις συναντήσεις, η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος και ειλικρινής συνομιλητής όλων των μερών και θα συνεχίσει την προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα για την όσο το δυνατόν αμεσότερη ανακούφιση αμάχων και πληγέντων.

