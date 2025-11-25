Ο Παύλος Χρηστίδης με ανάρτησή του σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης χαρακτηρίζει ψέματα τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του «Ιθάκη», όπου ο πρώην πρωθυπουργός επαναλαμβάνει τα της πρότασης για συγκυβέρνηση στη Φώφη Γεννηματά. Θυμίζουμε πως ο Παύλος Χρηστίδης είχε διαψεύσει το ίδιο σενάριο και το 2020, όταν ο Αλέξης Τσίπρας - τότε σε δήλωσή του - είχε αναφερθεί στο ίδιο θέμα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος έγραψε:

«Είναι συναισθηματικά δύσκολο για όλους εμάς που ζήσαμε την πορεία της Φώφης Γεννηματά από το 2015, να καλούμαστε σήμερα να επιβεβαιώσουμε την αλήθεια που εκείνη υπερασπίστηκε, όσο ζούσε, με πάθος, καθαρή φωνή και σταθερή πορεία.

Επειδή είχα τη μοναδική τύχη να ζήσω από κοντά τον τρόπο πολιτικής σκέψης της, διαβεβαιώνω πως η πορεία, οι αξίες και η ηθική της Φώφης Γεννηματά δεν θα της επέτρεπαν ποτέ, ούτε καν να ανοίξει κουβέντα για συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε συγκυβέρνηση που θα περιλάμβανε τον Καμμένο και τους ΑΝΕΛ.

Προφανώς, όσα αναφέρονται για εκείνη είναι ψέματα, όπως γνωστοποίησε και στην ανάρτησή του ο Μανώλης Όθωνας.

Για του λόγου το αληθές, επισυνάπτω τις δηλώσεις που είχα κάνει ως Εκπρόσωπος Τύπου, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός είχε επαναλάβει τα ίδια ψέματα εντός και εκτός συνόρων.»

Στην προ πενταετίας τοποθέτησή του, είχε πει: «Μην λέμε τα ίδια και ίδια. Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να λέει ψέματα για το 2015. Λέει και ξαναλέει ότι έκανε στο ΠΑΣΟΚ τότε πρόταση για να γίνει μία προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό δεν έγινε ποτέ! Όσες φορές και να το πει, θα είμαστε εδώ για να λέμε την αλήθεια. Το λέω γιατί πρέπει και οι πολίτες οι οποίοι μας παρακολουθούν να γνωρίζουν το τι έγινε τότε. Προτίμησε ο ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Καμένο. Ουδέποτε έγινε κάποια πρόταση»

Πηγή: skai.gr

