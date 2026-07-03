Ο ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς Ζορντάν Μπαρντελά, που προσπαθεί να κερδίσει τη λαϊκή τάξη της χώρας του, είναι σε σχέση με μια Ιταλίδα πριγκίπισσα, την οποία περιβάλλει ένας βαρυσήμαντος τίτλος, μια κοσμοπολίτικη ζωή και μια περιουσία εκατομμυρίων σε offshore λογαριασμούς. Και αυτό δίνει το τέλειο πάτημα στους πολιτικούς του αντιπάλους να τον επικρίνουν πως είναι κοντά στην ελίτ, την οποία το κόμμα του πολεμά.

Η σχέση του Μπαρντελά με τη Μαρία Καρολίνα ντε Μπουρμπόν ντε Ντε-Σισίλ, μια αριστοκράτισσα της υψηλής κοινωνίας και influencer, έχει εξελιχθεί σε πολιτικό βάρος για την Εθνική Συσπείρωση, που εδώ και καιρό παρουσιάζεται ως η φωνή των Γάλλων ψηφοφόρων ενάντια στους πλούσιους και τους ισχυρούς.

Ακόμη πιο ανησυχητικό για τους υποστηρικτές του Μπαρντελά είναι το γεγονός ότι αυτή η σχέση συνέβαλε στο να κάνει το πρώτο του ολίσθημα μπροστά στις κάμερες, παρά την αυστηρά ελεγχόμενη δημόσια εικόνα του. Στις αρχές Ιουνίου ο φωτογραφικός φακός τον «συνέλαβε» στο Γκραν Πρι του Μονακό να πίνει ποτά και να διασκεδάζει με VIP καλεσμένους δίπλα στη σύντροφό του.

🇫🇷 FLASH | Pendant que des centaines de personnes rendaient hommage à Lyhanna lors d’une marche blanche, Jordan Bardella assistait au Grand Prix de Monaco aux côtés de Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. pic.twitter.com/dPRQAxNtEa — Front Républicain (@FrontRep) June 7, 2026

Την ίδια ώρα η Γαλλία ήταν σε σοκ από τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού. Όταν, λίγες μέρες αργότερα, ρωτήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή αν το ταξίδι ήταν ακατάλληλο, δεδομένου ότι συνέπεσε με μια σιωπηλή πορεία προς τιμήν του θύματος, ο Μπαρντελά αντέδρασε έντονα. «Είναι σοβαρή αυτή η ερώτηση; Αυτά γίνονται κάθε μέρα», είπε αναφερόμενος στις πορείες.

Αν και επισήμανε πως η επιθυμία της οικογένειας ήταν να μην συμμετάσχουν πολιτικοί στη διαδήλωση, η απάντηση του Μπαρντελά προκάλεσε εχθρικούς τίτλους που καταδίκαζαν τον 30χρονο ακροδεξιό ευρωβουλευτή για έλλειψη ενσυναίσθησης.

Αλλά και στο δικό του στρατόπεδο προκλήθηκαν αναταραχές. «Αυτές οι εικόνες είναι λάθος. Είναι μια κακή ακολουθία», δήλωσε ένας αξιωματούχος του Εθνικού Συναγερμού στο Politico.

Μια άλλη προσωπικότητα της ακροδεξιάς, η οποία έχει πλέον αποχωρήσει από το κόμμα, σχολίασε πως «είναι επικίνδυνο πράγμα στην πολιτική η έλλειψη ενσυναίσθησης και ο κυνισμός. Δεν λέω ότι αυτό ισχύει για τον ίδιο, αλλά αυτή είναι η εντύπωση που μπορεί να δημιουργήσει».

Για την ώρα, το περιστατικό δεν έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τη δημοτικότητά του καθώς παραμένει ο επικρατέστερος υποψήφιος για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2027, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα ήταν ανταγωνιστικός απέναντι σε κεντρώους αντιπάλους σε έναν δεύτερο γύρο.

Ωστόσο, η κριτική για το πρόσωπό του έχεις μόλις ξεκινήσει. Ο Μπαρντελά θα μάθει στις 7 Ιουλίου αν θα γίνει ο προεδρικός υποψήφιος της Εθνικής Συσπείρωσης», σε περίπτωση που η πενταετής εκλογική απαγόρευση της Μαρίν Λε Πεν επικυρωθεί σε δεύτερο βαθμό. Αν αυτό συμβεί, η ιδιωτική του ζωή και η εικόνα που προβάλλει η σύντροφός του θα δοκιμαστούν και μένει να φανεί εάν μπορεί να αντέξει την πίεση της προεδρικής εκστρατείας.

Ο Μπαρντελά δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το θέμα αυτό αλλά σε προηγούμενη συνέντευξή του στο Politico είχε δηλώσει πως η σύντροφός του δεν ασχολείται με την πολιτική. «Είναι στο πλευρό μου και είναι μια ξεχωριστή γυναίκα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και πολύ ερωτευμένος».

«Μια παραμυθένια σχέση»

Ο Μπαρντελά και η Μαρία Καρολίνα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δημόσια ως ζευγάρι τον Απρίλιο, στο εξώφυλλο του περιοδικού Paris Match. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα ωστόσο στο Μονακό η σχέση τους από κουτσομπολιό μετατράπηκε σε πολιτικό πρόβλημα.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2025 σε μια διοργάνωση της Formula 1. Για την «γαλαζοαίματη» οικογένεια το Μονακό είναι γνώριμο έδαφος. Το διαμέρισμα τους είναι μία από τις πολλές κατοικίες που βρίσκονται διάσπαρτες στους πιο αριστοκρατικούς προορισμούς της Γαλλίας και της Ιταλίας. Η οικογένεια διαθέτει ένα κάστρο στο Σαιν Τροπέ, ένα ειδυλλιακό σπίτι στην καρδιά της Προβηγκίας, μια βίλα με εκπληκτική θέα στη Σαρδηνία και ένα μεγάλο διαμέρισμα απέναντι από τον Πύργο του Άιφελ.

Η ανατροφή της 23χρονης πριγκίπισσας έρχεται σε αντίθεση με εκείνη του Μπαρντελά, ο οποίος διαμόρφωσε την πολιτική του ταυτότητα με βάση την παιδική του ηλικία στην εργατική τάξη των προαστίων του Παρισιού. Μάλιστα η προσωπική του ζωή τον βοήθησε να προσεγγίσει τους ψηφοφόρους από τις βιομηχανικές περιοχές και την εργατική τάξη της Γαλλίας, όπου έχει τους περισσότερους ψηφοφόρους η Εθνική Συσπείρωση.

Μετά το εξώφυλλο του Paris Match, ο Μπαρντελά έχασε τρεις μονάδες σε δημοσκόπηση της γαλλικής εταιρείας δημοσκοπήσεων Odoxa — αν και παρέμεινε ο πιο δημοφιλής πολιτικός της χώρας, με 35% θετικές απόψεις.

Ωστόσο, κάποιοι στον Εθνικό Συνασπισμό δεν πιστεύουν πως η σχέση του τον βλάπτει στα μάτια των ψηφοφόρων. Ένας αξιωματούχος του κόμματος σχολίασε πως μπορεί να μοιάζει με «παραμύθι». «Δεν νομίζω ότι έχει κάποια επίδραση», δήλωσε ένας τρίτος αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στον Μπαρντελά, λίγες μέρες μετά το ολίσθημά του στο Μονακό.

Έρωτας και χρήμα

Οι Γάλλοι φημίζονται για την ανεκτικότητά τους όσον αφορά τη… ρομαντική ζωή των ηγετών τους. Ο Νικολά Σαρκοζί ήταν σε διαδικασία διαζυγίου, που είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα, όταν εξελέγη πρόεδρος και ξαναπαντρεύτηκε με την Κάρλα Μπρούνι μετά από έναν θυελλώδη έρωτα. Και ο διάδοχός του, Φρανσουά Ολάντ, πιάστηκε στα πράσα με την ερωμένη του, την ηθοποιό Ζυλί Γκαγιέ, που είναι πλέον σύζυγός του.

Αλλά εδώ υπάρχει ένα ευαίσθητο ζήτημα και δεν είναι ο έρωτας, αλλά τα χρήματα. Και η σύντροφος του Μπαρντελά έχει πολλά.

Η Μαρία Καρολίνα είναι κληρονόμος μιας οικογενειακής περιουσίας άνω των 130 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία διαχειρίζεται μέσω υπεράκτιων καταπιστευμάτων, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde. Μεγάλωσε μεταξύ Παρισιού, Ρώμης και Μονακό και εκπαιδεύτηκε από ιδιωτικούς δασκάλους οι οποίοι ταξίδευαν συχνά μαζί με την οικογένεια.

Ούτε ο Μπαρντελά ούτε η Μαρία Καρολίνα έχουν κρύψει την αγάπη τους για προορισμούς αναψυχής υψηλού επιπέδου, όπως το Μονακό και το Σαιν Τροπέ. Στο Instagram, η Μαρία Καρολίνα διαφημίζει τον πολυτελή τρόπο ζωής της και ενίοτε και τα αγαπημένα φιλανθρωπικά ιδρύματα της οικογένειάς της.

Όταν ρωτήθηκε αν εκείνη και η μικρότερη αδελφή της ένιωθαν «αποκομμένες» από την πραγματικότητα, η Μαρία Καρολίνα απάντησε: «Δεν ζούμε στο φεγγάρι! Είμαστε προνομιούχες, ναι, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να θέλουμε να δουλέψουμε, να έχουμε τα δικά μας σχέδια, να χτίσουμε το δικό μας μέλλον».

Ένα πρόσωπο που είχε προσκληθεί στην ετήσια δεξίωση της βασιλικής οικογένειας στο Σαιν Τροπέ δήλωσε ότι η Μαρία Καρολίνα είναι «λίγο στον δικό της κόσμο», αλλά «πολύ συμπαθητική και άνετη… καθόλου χαζή». Αυτή και η αδελφή της «μεγάλωσαν με την αρχή να συμπεριφέρονται πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να μην κάνουν ποτέ λάθος», σχολίασε το πρόσωπο αυτό.

Η επιδεικτική επίδειξη του πλούτου

Αυτό που μπορεί να βλάψει τον Μπαρντελά είναι η επίδειξη πλούτου, σύμφωνα με αξιωματούχο του Εθνικού Συνασπισμού, ο οποίος απέρριψε την «παραμυθένια» αφήγηση.

Η προσωπική περιουσία του Μπαρντελά είναι πολύ μικρότερη, αν και έχει αυξηθεί χάρη στα δικαιώματα από τα βιβλία του. Κέρδισε πάνω από 700.000 ευρώ τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Δεν βλέπω τα πλεονεκτήματα, βλέπω μόνο τα μειονεκτήματα», δήλωσε αξιωματούχος του Εθνικού Συνασπισμού. «Ζούμε σε μια κοινωνία που δεν συμπαθεί την επιδεικτική πολυτέλεια», σχολίασε ο ίδιος.

Αυτή η αντίθεση έρχεται σε απόλυτη κόντρα με την πλειονότητα των ψηφοφόρων της Εθνικής Συσπείρωσης, καθώς το κόμμα σημειώνει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά μεταξύ των ψηφοφόρων της εργατικής τάξης με χαμηλό εισόδημα.

Η ευκαιρία αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τους αριστερούς αντιπάλους του ακροδεξιού κόμματος, οι οποίοι διεκδικούν την εμπιστοσύνη του ίδιου εκλογικού σώματος και έχουν επιτεθεί στον Μπαρντελά λόγω της σχέσης του με τη βασιλική οικογένεια.

«Δεν κρίνω τη σχέση, αλλά πιστεύω ότι ο Τζόρνταν Μπαρντελά αντιπροσωπεύει μια πολιτική και ιδεολογική καμπή στο πλαίσιο της γαλλικής ακροδεξιάς, μια καμπή υπερ-φιλελεύθερου χαρακτήρα», δήλωσε ο Πολ Βανιέ, βουλευτής της Γαλλίας από το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα «France Unbowed».

«Οι επιλογές που αποφάσισε να δημοσιοποιήσει δεν είναι πλέον ιδιωτικές», πρόσθεσε ο Βανιέ. «Το να βγαίνει με μια πριγκίπισσα, το να συμμετέχει σε διεθνείς εκδηλώσεις του τζετ σετ... Όλα αυτά αποτελούν πολιτικό μήνυμα», σημείωσε.

Η ίδια η Μαρίν Λε Πεν έχει δώσει μάχη με τα μεγάλα κεφάλαια, κάνοντας ανελέητες επιθέσεις στις παγκόσμιες ελίτ που συναντώνται σε μέρη όπως το Νταβός, ενώ παράλληλα κέριδσε ψηφοφόρους που έχουν πληγεί από το κλείσιμο εργοστασίων και τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στη βιομηχανία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο βουλευτής Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, ένας από τους στενότερους συνεργάτες της Λε Πεν, υπενθύμισε στους δημοσιογράφους ένα από τα διαχρονικά σύνθημα του κόμματος. Η Λε Πεν έχει περιγράψει «δύο είδη ολοκληρωτισμού», είπε ο Τανγκί. «Τον ισλαμιστικό ολοκληρωτισμό και τον ολοκληρωτισμό του χρήματος ως κυρίαρχης δύναμης, δηλαδή το χρήμα με κάθε κόστος», είπε.

Έτσι, η λαμπερή σχέση του Μπαρντελά με την πριγκίπισσα δεν περνά απαρατήρητη από τους πιστούς υποστηρικτές της Λε Πεν. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας ερευνών Verian έδειξε πως ο Μπαρντελά είναι ο πολιτικός που συνδέθηκε περισσότερο με την ελίτ, με το 17% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι ανήκει σε αυτήν.

«Αυτό που επικρίνουν οι υποστηρικτές του Εθνικού Συνασπισμού σχετικά με την ελίτ δεν είναι τόσο η εξουσία και τα προνόμια, όσο η αποσύνδεση από την καθημερινή πραγματικότητα», ανέφερε η γενική διευθύντρια της Verian, Λωρ Σαλβέν, η οποία επέβλεψε τη δημοσκόπηση. Σε αυτό το σημείο ο Μπαρντελά «περπατά σε τεντωμένο σχοινί», τόνισε.

«Γαλάζιο αίμα»

Η ρομαντική σχέση του Μπαρντελά επικοινωνείται όμως και με άλλον τρόπο. Ως βασιλικός συμβολισμός και όχι ως «βάρος» της ελίτ.

Μιλώντας σε συγκέντρωση ακροδεξιών, ο πρώην βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Ζαν-Ιβ Λε Γκαλού, ο οποίος αποχώρησε από το κόμμα πριν από χρόνια, χαιρέτισε αυτή την προοπτική. «Αν εκλεγεί, η πρώτη κυρία θα είναι άμεση απόγονος του (ιδρυτή της γαλλικής βασιλικής δυναστείας) Καρόλου Μαρτέλ. Αυτό δεν μπορεί παρά να με ευχαριστεί», είπε.

Το γενεαλογικό δέντρο της Μαρίας Καρολίνας τη συνδέει άμεσα με τον Λουδοβίκο XIV, τον «Βασιλιά Ήλιο» της Γαλλίας του 17ου αιώνα. Ωστόσο η πιο άμεση βασιλική καταγωγή της οικογένειάς της ανάγεται στο πρώην βασίλειο των Δύο Σικελιών, το οποίο περιλάμβανε τη Σικελία και το νότιο τμήμα της ιταλικής χερσονήσου.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να γίνει μια Μπουρβόν πρώτη κυρία, ο Μπαρντελά απάντησε πως δεν έχει να κάνει με χρήματα, εξουσία ή πολιτική, αλλά με κάτι πολύ πιο προσωπικό.

«Πέρα από το ότι αποτελεί σύμβολο ανώτατης τάξης για κάθε λάτρη της γαλλικής ιστορίας, είναι πρώτα απ’ όλα ο άνθρωπος που αγαπώ», είπε. «Είμαι εξαιρετικά περήφανος γι’ αυτήν και ελπίζω ότι ο γαλλικός λαός θα έχει την ευκαιρία να την ανακαλύψει και να τη γνωρίσει».

Επιμέλεια: Αναστασία Κιτσικώστα

Πηγή: skai.gr

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