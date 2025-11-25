«Ο Αλέξη Τσίπρας μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του "Ιθάκη" με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: "Ρώμη"», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στο βίντεο που ανήρτησε νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει: «Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου Αλέξη», και διαβάζει και την αφιέρωση «στον Άδωνι για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου. Αλέξης Τσίπρας».

«Εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω. Ένα βιβλίο ιστορίας που παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγει καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση», καταλήγει ο υπουργός.

Ο @atsipras μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…. pic.twitter.com/ivezSelr5y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 25, 2025

