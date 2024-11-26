Επιστολή Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου στον Μπάιντεν για την καθιέρωση της Κύπρου σε βασικό εταίρο του ΝΑΤΟ

Να αξιοποιήσει τον εναπομείναντα χρόνο της προεδρικής θητείας του για να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας προτρέπει το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI) τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Η ελληνοαμερικανική οργάνωση προτείνει στον Αμερικανό πρόεδρο να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα καθιερώσουν την Κύπρο ως βασικό εταίρο του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Μεταξύ των προτάσεων, συμπεριλαμβάνεται η είσοδό στον Μεσογειακό Διάλογο (MD) αλλά και η εξεύρεση επιπλέον συνεργειών μέσω των εξειδικευμένων προγραμμάτων συνεργασίας (ITPPs) που διαθέτει η συμμαχία.

Στην επιστολή, το AHI επικροτεί τα βήματα που έγιναν την τελευταία τετραετία για να ενισχυθεί η εταιρική σχέση μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Λευκωσίας. Χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται η καθιέρωση του πρώτου Στρατηγικού Διαλόγου, η υπογραφή του οδικού χάρτη για διμερή αμυντική συνεργασία, η αναβάθμιση της στρατιωτικής συνεργασίας και η κοινή προσπάθεια για την δημιουργία του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου στη Γάζα.

«Κύριε πρόεδρε, έχετε ήδη εργαστεί για να ενισχύσετε τους κρίσιμους δεσμούς μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ και των εταίρων του ΝΑΤΟ στον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό - σας προτρέπουμε να κάνετε το ίδιο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι ένα γεωπολιτικό κομβικό σημείο και η έλλειψη δράσης για την αντιμετώπιση της αποσταθεροποιητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας στέλνει ένα μήνυμα που μπορεί να ενθαρρύνει περαιτέρω επιθετικότητα», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζεται απογοήτευση για το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη σημαντικής προόδου τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τις ενέργειες της Τουρκίας που αντιτίθενται στα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η ελληνοαμερικανική οργάνωση υπενθυμίζει τη μακροχρόνια εμπλοκή που είχε ο πρόεδρος Μπάιντεν ως γερουσιαστής με τα συγκεκριμένα θέματα. Το συγκεκριμένο γεγονός είχε καλλιεργήσει προσδοκίες για μια πιο αποφασιστική στάση στην αντιμετώπιση πιεστικών προκλήσεων όπως η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου.

«Επί πέντε δεκαετίες, η παράνομη κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Οι επιπτώσεις αυτής της παρατεταμένης κρίσης εκτείνονται πέρα από την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς η κατοχή επηρεάζει τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, η κατοχή υπονομεύει τα συμφέροντα της περιφερειακής πολιτικής των ΗΠΑ που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια, την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το εμπόριο», σημειώνεται στην επιστολή.

Υπό αυτό το πρίσμα, το AHI υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη διευκόλυνση του διαλόγου και στην παροχή της απαραίτητης υποστήριξης για την επανένωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρεται, υπάρχει μια πραγματική ανάγκη για μια συνολική προσέγγιση που θα δίνει προτεραιότητα στη διπλωματική εμπλοκή, θα υποστηρίζει τα δικαιώματα των Κυπρίων και θα προωθεί μια λύση στο θέμα της κατοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση το κράτος δικαίου, το Διεθνές Δίκαιο και το αμερικανικό δίκαιο.

Τέλος, το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο ευχαριστεί τον πρόεδρο Μπάιντεν για την υπηρεσία και τη δέσμευση που επέδειξε στη προώθηση των θεμάτων που έχουν σημασία για την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Η επιστολή καταλήγει λέγοντας «καθώς ατενίζουμε το μέλλον, ελπίζουμε ότι θα δώσετε προτεραιότητα στην επίλυση της κατοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε το έθνος να είναι επιτέλους ελεύθερο και να ζει με ειρήνη. Ελπίζουμε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ημέρες που σας απομένουν στην εξουσία για να αντιμετωπίσετε τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι τελευταίοι μήνες της θητείας σας αποτελούν μια κρίσιμη ευκαιρία για να κάνετε μια διαφορά που θα έχει διάρκεια και σας προτρέπουμε να την εκμεταλλευτείτε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

