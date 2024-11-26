Επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί ο Σωκράτης Φάμελλος - Ποια είναι τα «αγκάθια»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Έτοιμος να συγκροτήσει τη νέα ομάδα με την οποία θα επιχειρήσει να δώσει μια νέα ώθηση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Σωκράτης Φάμελλος. Θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό σε πρόσωπα που τον στήριξαν όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ θα συναντηθεί και με τον Παύλο Πολάκη.

Είναι αυτονόητο πως μια θέση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ανήκει στον χανιώτικο βουλευτή αν ο ίδιος το θελήσει. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε σαφές πως είναι πλέον ο δεύτερος ισχυρός πόλος μέσα στο κόμμα. Κάποιοι έσπευσαν να ερμηνεύσουν την απόφαση του να μην διεκδικήσει την προεδρία ως μια στρατηγική κίνηση. Δεν ήθελε να διακινδυνεύσει το άνοιγμα της ψαλίδας που τώρα είναι κάτω από τις έξι μονάδες με τον νέο πρόεδρο να νιώθει την εσωκομματική του ανάσα.

Του αναγνωρίστηκε ως γενναία η απόφασή του να μην ταλαιπωρήσει τους πολίτες που προσήλθαν στις κάλπες, αλλά η επισήμανσή του πως εκπροσωπεί τον «μισό ΣΥΡΙΖΑ» ήταν ένα «καμπανάκι» για τον ενισχυμένο ρόλο του την επόμενη ημέρα.

Τον Ιανουάριο θα αποτυπωθεί και στα νέα όργανα που θα εκλεγούν. Ο Παύλος Πολάκης αναμένεται να ζητήσει οι τόνοι απέναντι στην κυβέρνηση να ανέβουν κατακόρυφα. Αυτή την αντιπολιτευτική τακτική, άλλωστε ακολουθούσε πάντα. Είναι σαφές πως θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε σχέση με το πρόγραμμα, αλλά και τους επόμενους στόχους που θα θέσει το κόμμα κοινοβουλευτικούς και μη. Η συζήτηση του προϋπολογισμού θα είναι το πρώτο κρίσιμο crash test.

Χθες στα γραφεία της Κουμουνδούρου όταν ο Σωκράτης Φάμελλος χαιρέτισε τους εργαζομένους μαζί του βρέθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός. Ακούγεται πως μπορεί πάρει τη θέση του γραμματέα της ΚΟ.

Σε θέσεις «κλειδιά» αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων οι Χρήστος Γιαννούλης, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιώργος Καραμέρος, Συμεών Κεδίκογλου, Κατερίνα Νοτοπούλου. Το ίδιο ισχύει για τους Κώστα Ζαχαριάδη, Θανάση Θεοχαρόπουλο. Από τη στιγμή που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες πως ο Γιώργος Γαβρήλος θα είναι ειδικός εισηγητής στον προϋπολογισμό γίνεται σαφές πως ο βουλευτής Αργολίδας «κλειδώνει» στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Κεντρικός εισηγητής θα είναι ο Χάρης Μαμουλάκης. Ο Γιώργος Γαβρήλος αναμένεται σήμερα να καταθέσει στη Βουλή επερώτηση για τα εργασιακά, ενώ φαίνεται να έχει επικοινωνήσει μαζί του ήδη ο Σωκράτης Φάμελλος.

Το αποτέλεσμα της Κυριακής ήταν για την Κουμουνδούρου μια απάντηση στον Στέφανο Κασσελάκη και στις κατηγορίες για όσα είχε πει περί «μαύρων ταμείων» και για «κουκούλες» μετά την έκπτωσή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Αφαιρώντας από τους 43.000 που προσήλθαν στα παραβάν των τοπικών οργανώσεων για τους συνέδρους τους υποστηρικτές του πρώην πρόεδρου, ο διπλασιασμός των συμμετεχόντων προκάλεσε πολλά χαμόγελα.

Για τις 11.000 νέες εγγραφές θεωρούν πως μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο κύμα επαναπατρισμού παλαιών μελών, που όπως υποστηρίζουν, «επιθυμούν την επιστροφή της πολιτικής στο προσκήνιο». Πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα, αλλά και το κλίμα έδειξε πως ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει άμυνες μετά το σαρωτικό πέρασμα του Στέφανου Κασσελάκη. Στόχος πλέον για τον Σωκράτη Φάμελλο είναι το κόμμα να ξεφύγει από τη δημοσκοπική καχεξία στην οποία έχει περιέλθει.

Ο Στέφανος Κασσελάκης συνεχίζει να σχεδιάζει τα επόμενα βήματα του Κινήματος Δημοκρατίας του οποίου ηγείται. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Σία Κοσιώνη και στην εκπομπή PRIME TIME απέκλεισε τόσο τη συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και με τον ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας σαφές πως η σύγκρουση με την Κουμουνδούρου δεν θα σταματήσει. Τόνισε σε υψηλούς τόνους πως «με αντιδημοκρατικά κόμματα προφανώς δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο συνεργασίας».

Εκτίμησε σε σχέση με την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου πως ο «ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ.Φάμελλος δεν μπορούν να εμπνεύσουν για κάτι διαφορετικό». Με δηκτικό τρόπο σχολίασε και τα αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής αναφέροντας πως «χαίρομαι που παρουσίασαν τόσο γρήγορα αριθμούς, μακάρι να είχαν κάνει το ίδιο για τις εκλογές των συνέδρων που δεν ξέραμε πόσοι ψήφισαν, ποιοι εξελέγησαν, που».

Διατύπωσε την άποψη πως η Κατερίνα Σακελλαροπούλου δεν θα πρέπει να παραμείνει στη θέση της αφού όπως είπε «η στάση της στο ζήτημα των υποκλοπών και στα Τέμπη, αλλά κυρίως στο ζήτημα των υποκλοπών δεν ήταν επαρκής».

Στο ερώτημα αν συμφωνεί με όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών από την κυβέρνηση ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε πως συντάσσεται με αυτή την κριτική συμπληρώνοντας: «Θεωρώ ότι όντως υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνονται συζητήσεις μέσα σε κλειστές αίθουσες. Εμείς πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στα εθνικά ζητήματα και για αυτό στη διακήρυξη του Κινήματος Δημοκρατίας ήμασταν απολύτως ξεκάθαροι ότι έχουμε πατριωτικό χαρακτήρα, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο».

Πηγή: skai.gr

