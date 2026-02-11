Από τη Διακήρυξη των Αθηνών στην Άγκυρα - Το timeline των συναντήσεων Μητσοτάκη με Ερντογάν

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις την περίοδο 2024–2026 έχουν κινηθεί σε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ διαλόγου και ανταγωνισμού, με βασικό στόχο - και από τις δύο πλευρές - τη διατήρηση των λεγόμενων «ήρεμων νερών».

Παρά τις βαθιές και διαχρονικές διαφωνίες, τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα επιδιώκουν να κρατήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, αποφεύγοντας την επιστροφή σε οξείες κρίσεις. Η προσπάθεια αυτή κορυφώνεται με τη σύγκληση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ), που έχει προγραμματιστεί για σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2026 στην Άγκυρα.

Το πρόγραμμα

15:00 Επίσημη υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού στο προεδρικό μέγαρο

15:15 Συνάντηση Ερντογάν - Μητσοτάκη

16:15 Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

17:00 Τελετή υπογραφών συμφωνιών και δηλώσεις των δύο ηγετών

18:00 Επίσημο δείπνο

Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και η θετική ατζέντα

Μετά τους υψηλούς τόνους των προηγούμενων ετών, το διάστημα 2023–2025 χαρακτηρίστηκε από μια συνειδητή επιλογή αποκλιμάκωσης. Τόσο Ελλάδα όσο και Τουρκία εστίασαν σε ζητήματα «χαμηλής πολιτικής», όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η οικονομική συνεργασία, επιχειρώντας να δημιουργήσουν ένα πλέγμα επαφών που θα λειτουργούσε αποτρεπτικά σε ενδεχόμενες κρίσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών, με το διμερές εμπόριο να φτάνει τα 6,7 δισ. δολάρια στο τέλος του 2025 και τις δύο πλευρές να θέτουν ως στόχο τα 10 δισ. δολάρια. Παράλληλα, οι συνεχείς συναντήσεις κορυφής μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχαν ως βασικό σκοπό να μην επιτρέψουν σε μια περιορισμένη ένταση να εξελιχθεί σε γενικευμένη κρίση.

Το πλαίσιο των συναντήσεων κορυφής

Η διαδικασία αυτή είχε ξεκινήσει ουσιαστικά το καλοκαίρι του 2023. Στις 12 Ιουλίου, στο Βίλνιους, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, οι δύο ηγέτες έθεσαν το χρονοδιάγραμμα της επαναπροσέγγισης και του δομημένου διαλόγου. Ακολούθησε η συνάντηση στο Τουρκικό Σπίτι στη Νέα Υόρκη, στις 20 Σεπτεμβρίου 2023, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η διαδικασία κορυφώθηκε με το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Αθήνα, στις 7 Δεκεμβρίου 2023, και την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών, η οποία παρουσιάστηκε ως νέα αφετηρία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το 2024 υπήρξαν εκ νέου 3 συναντήσεις κορυφής: στις 13 Μαΐου στην Άγκυρα, στις 10 Ιουλίου στην Ουάσινγκτον στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ και στις 24 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Εκεί, οι δύο ηγέτες έδωσαν ραντεβού για τις αρχές του 2025. Τελικά, χρειάστηκε να περάσουν 17 μήνες μέχρι να συμφωνηθεί η σύγκληση του νέου ΑΣΣ και η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα, γεγονός που αποτυπώνει τις δυσκολίες αλλά και τις μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες.

Αναλυτικά οι συναντήσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν (2019-2024)

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, SAFE, casus belli

Παρά το καλό κλίμα σε επίπεδο διαλόγου, η Τουρκία συνέχισε την πολιτική προκλήσεων στο Αιγαίο, με NAVTEX και επαναφορά πάγιων αξιώσεων. Η Άγκυρα εξακολούθησε να θέτει ζητήματα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, ενώ οι εξελίξεις στη Λιβύη και το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραμένουν σημείο σοβαρής τριβής.

Η ελληνική πλευρά, από την άλλη, ξεκαθάρισε σε κάθε ευκαιρία ότι η μόνη διαφορά που αναγνωρίζει είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Πρωτοβουλίες όπως ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, η πόντιση καλωδίων, η άρση του casus belli και οι δηλώσεις για τα χωρικά ύδατα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την Άγκυρα. Την ίδια στιγμή η Αθήνα επιμένει ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ν.μ. αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι λαμβάνεται υπόψη και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Το διεθνές περιβάλλον και ο ρόλος της Τουρκίας

Στο μεταξύ, στο διεθνές περιβάλλον οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Η επάνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία προκάλεσε αναταράξεις στη Δύση και στην ατλαντική σχέση, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνέχισε να αιμορραγεί την Ευρώπη. Στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στη Γάζα και οι επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ σε Ιράν, Λίβανο και Κατάρ αναδιαμόρφωσαν πλήρως το γεωπολιτικό τοπίο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Τουρκία φιλοδοξεί να εμφανίζεται ενισχυμένη, διεκδικώντας ρόλο περιφερειακής παγκόσμιας δύναμης, με την αυτονομία να συνομιλεί τόσο με τη Δύση όσο και με την Ανατολή. Η Άγκυρα επιδιώκει αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ και συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, ως προθάλαμο ένταξης στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Το διακύβευμα του 6ου ΑΣΣ στην Άγκυρα

Το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας θα επικεντρωθεί, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, στα διμερή ζητήματα: μεταναστευτικό, πολιτική προστασία, οικονομία, καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος και πολιτισμό. Το θέμα της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας δεν βρίσκεται στην ατζέντα, αν και, όπως τονίζεται, εφόσον τεθεί, θα συζητηθεί.

Στόχος της Αθήνας είναι να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας ώστε να εκτονώνονται δυνητικές κρίσεις, ενώ αναμένεται αποτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και συζήτηση για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις σε Ουκρανία, Ιράν και Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται πως η ημερομηνία της συνάντησης ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη Πέμπτη (5/2), καθώς οι εξελίξεις στο Ουκρανικό και στο μέτωπο του Ιράν θα μπορούσαν να προκαλέσουν εμπλοκή στο πρόγραμμα των δύο ηγετών – κανείς δεν ήθελε μια ακόμη ματαίωση, μετά την εμπειρία του περασμένου Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Συνολικά, η περίοδος που μεσολάβησε από τη Διακήρυξη των Αθηνών έως σήμερα μπορεί να χαρακτηριστεί ως φάση «ελεγχόμενης έντασης».

Τα ήρεμα νερά διατηρήθηκαν, οι δίαυλοι επικοινωνίας λειτούργησαν, αλλά καμία από τις θεμελιώδεις διαφορές δεν επιλύθηκε. Όλα αυτά την ώρα που το διεθνές περιβάλλον καθιστά τον ελληνοτουρκικό διάλογο πιο αναγκαίο – και ταυτόχρονα πιο κρίσιμο – από ποτέ.

