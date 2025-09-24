Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Η ακύρωση της τελευταίας στιγμής και τα σενάρια

Το παρασκήνιο της ακύρωσης της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν παρέθεσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος σημείωσε ότι το αίτημα για ακύρωση ήρθε από την τουρκική πλευρά μόλις 5 ώρες πριν από το ραντεβού, αν και η τουρκική πλευρά γνώριζε τη συνάντηση του Ερντογάν και άλλων Αράβων και μουσουλμάνων ηγετών με τον Τραμπ 48 πριν, και θα μπορούσε να είχε προχωρήσει στην ακύρωση της συνάντησης νωρίτερα.
Επιπλέον, αναφορικά με το δημοσίευμα της Milliyet, περί διαρροής από την ελληνική πλευρά του ραντεβού, αυτό ήταν δημοσιοποιημένο σε πληθώρα ρεπορτάζ στην Ελλάδα εδώ και ημέρες και το γνώριζε η τουρκική πλευρά.
Η εφημερίδα Milliyet έγραφε: «ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΚΥΡΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ; Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η εφημερίδα Milliyet, η πρόταση για τη συνάντηση μεταξύ του Ερντογάν και του Μητσοτάκη προήλθε από την Αθήνα. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας του Προέδρου, Aκίφ Τσαγατάϊ Κιλίτς, συζήτησε το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του την περασμένη εβδομάδα. Λόγω του πυκνού προγράμματος του Προέδρου Ερντογάν, συμφωνήθηκε να γίνει ανακοίνωση μετά από μια πιθανή συνάντηση. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε τη συνάντηση, παραβιάζοντας τη συμφωνία. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας.»
Αναφορικά με το επιχείρημα ότι η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν υπήρχε στο επίσημο πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου, αυτό συμβαίνει επειδή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ υπάρχουν πολλές συναντήσεις, σχολίασε ο Μανώλης Κωστίδης.
Την ίδια ώρα, η Άγκυρα γνώριζε ότι από την πλευρά Μητσοτάκη θα έμπαινε σίγουρα στο τραπέζι της συζήτησης με τον Τούρκο πρόεδρο το θέμα της άρσης του casus belli και στη συνέχεια η ελληνική πλευρά θα έβγαζε σχετική ανακοίνωση, ενώ ο Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ έστελνε μήνυμα στην Αθήνα τόσο για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης όσο και για την Chevron.
Ρούμπιο για Ερντογάν: «Η Τουρκία μας ικετεύει να εμπλακούμε στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας»
«Μπορούν κάποιοι ηγέτες να λένε όσα λένε. Ο Ερντογάν θα έρθει στον Λευκό Οίκο - Ηγέτες τηλεφωνούν και ζητούν έστω λεπτά για να σφίξουν το χέρι του Τραμπ»
Sabah: «Απαράδεκτες δηλώσεις Ρούμπιο για Ερντογάν και Τουρκία»
Σε δήλωσή του ο Ερντογάν ανέφερε: «Ένα μόνο μπορώ να πω: Ο κ. Τραμπ, ίσως θυμάστε, χρησιμοποίησε τον όρο 'θα τερματίσω τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας'. Έληξε; Συνεχίζεται ακόμα. Παρομοίως, είπε 'θα τερματίσω τον πόλεμο στη Γάζα'. Έληξε; Όχι. Αυτό σημαίνει ότι όταν αρχίζουμε να αναλύουμε το θέμα, βλέπουμε ότι υπάρχουν συνέπειες. Όταν κοιτάμε την ανταλλαγή ομήρων, έγινε και συνεχίζεται».
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στο Fox News απάντησε: «Κοιτάξτε, δεν άκουσα ολόκληρη τη συνέντευξη. Μπορώ μόνο να σας πω ότι -και για τα δύο ζητήματα- στην περίπτωση της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που έχει πραγματική πιθανότητα να τα τερματίσει είναι ο Πρόεδρος Τραμπ. Γι' αυτό έχει αφιερώσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια από οποιονδήποτε άλλον. Όλες αυτές οι χώρες -συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας παρεμπιπτόντως- μάς ικετεύουν να εμπλακούμε, θέλουν να εμπλακούμε. Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να λένε ό,τι θέλουν να λένε, αλλά στην τελική, όταν θέλουν να γίνει κάτι θέλουν να έρθουν στον Λευκό Οίκο.
» Ο πρόεδρος Ερντογάν έρχεται αυτήν την εβδομάδα στον Λευκό Οίκο για να συναντήσει τον πρόεδρο. Όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο, όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον Πρόεδρο Τραμπ. Όλοι θέλουν ο Πρόεδρος Τραμπ να λύσει κάτι. Μπορούν λοιπόν να λένε ό,τι θέλουν να λένε, αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχουμε συναντήσεις με ηγέτες που ικετεύουν να συμμετάσχουν. Τηλεφωνούν λέγοντας 'μπορούμε να συμπεριληφθούμε; Μπορείτε να μας βάλετε στο τραπέζι; Μπορείτε να μου εξασφαλίσετε πέντε λεπτά για να σφίξω το χέρι του προέδρου;».
«Ο Ερντογάν δίνει 70 δισ. δολάρια για να συναντηθεί με τον Τραμπ»
Η πιο ακριβοπληρωμένη συνάντηση, ο Ερντογάν θα παραχωρήσει και στρατηγικά ορυκτά αποθέματα» λέει η τουρκική αντιπολίτευση.
- Ιγνατίου: Τελείωσε η περίοδος με τα ήρεμα νερά - Καραμπινάτο ψέμα ότι δεν προλάβαινε ο Ερντογάν, υπήρχε άφθονος χρόνος
- Τσίπρας: Η απαγόρευση εκταφής των θυμάτων των Τεμπών είναι απόπειρα ταφής της αλήθειας
- Παπαδοπούλου στο ΣΑ του ΟΗΕ: Η ειρηνική λύση για την Ουκρανία πρέπει να στηρίζεται σε στιβαρές εγγυήσεις ασφαλείας
