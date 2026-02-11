Ο Νίκος Παππάς διαγράφηκε οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς διαγράφηκε οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά το σοβαρό επεισόδιο και την επίθεση στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, είχε διαγραφεί από την Ευρωομάδα του κόμματος, ενώ πλέον διαγράφηκε και από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η διαδικασία ήταν τυπική και επικυρώθηκε χθες και από την αρμόδια κομματική Επιτροπή.

Πηγή: skai.gr

