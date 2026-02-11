Μητσοτάκης - Ερντογάν: Σήμερα η συνάντηση στην Αγκυρα με έμφαση σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Της Δώρας Αντωνίου

Στις δηλώσεις που θα κάνουν σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους και του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Πρόεδρος της γείτονος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στρέφεται το ενδιαφέρον. Αθήνα και Αγκυρα έχουν διαμηνύσει το προηγούμενο διάστημα ότι προσβλέπουν σε επιβεβαίωση της αμοιβαίας βούλησης για ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Η μεγάλη καθυστέρηση στην οριστικοποίηση της σημερινής συνάντησης και οι αναβολές που προηγήθηκαν δείχνουν ότι ούτε εύκολο ούτε δεδομένο είναι αυτό. Ομως, σε μια συγκυρία με μεγάλες προκλήσεις και ανοιχτά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή, η προοπτική ενεργοποίησης κάποιας αμερικανικής παρέμβασης για επίλυση εκκρεμοτήτων δεν ενθουσιάζει καμιά από τις δύο πλευρές, που επίσης φρόντισαν να διαβεβαιώσουν ότι μπορούν να συνομιλούν χωρίς την μεσολάβηση τρίτων.

Την ίδια στιγμή, βεβαίως, κατέστη σαφές ότι η μεγάλη απόσταση όσον αφορά τον πυρήνα των ελληνοτουρκικών παραμένει και ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις για να αναμένουμε κάποια θεαματική εξέλιξη. Η Αθήνα παγίως επαναλαμβάνει ότι μοναδική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ η Αγκυρα φρόντισε να υπενθυμίσει τις αξιώσεις της για αλλαγή στο status quo του Αιγαίου και για αποστρατιωτικοποίηση μεγάλου αριθμού νησιών.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, επιβεβαίωσε χθες και επισήμως ότι λίγο - πολύ αυτή είναι η κατάσταση. Οπως είπε, σκοπός είναι «να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποσυμπίεση δυνητικών κρίσεων, να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων και, βεβαίως, να γίνει ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας». Φρόντισε επίσης να προσθέσει ότι «δεν συντρέχουν αυτή τη στιγμή οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες».

Η διάθεση των δύο πλευρών να περιοριστούν σε αυτή τη φάση σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής, που θα επιβεβαιώσουν ένα πλαίσιο συνεργασίας σε επιμέρους ζητήματα χωρίς ανατροπές και εκπλήξεις, αποτυπώνεται και στη σύνθεση της υπουργικής αποστολής που θα πλαισιώσει τον πρωθυπουργό. Στην Αγκυρα σήμερα θα ταξιδέψουν οι υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Ετσι, το μεταναστευτικό, η συνεργασία στον τομέα πολιτικής προστασίας, οι εμπορικές συναλλαγές, ο πολιτισμός, η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος θα συζητηθούν στο πλαίσιο του ΑΣΣ και αναμένεται η υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας.

Οι βολές του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, εναντίον του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια, κυριολεκτικά στο παρά πέντε της συνάντησης στην Αγκυρα, επιβεβαιώνουν ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται κάτι θεαματικό, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα υπήρχε μέριμνα ώστε να αποφευχθούν δηλώσεις που θα μπορούσαν να βαρύνουν το κλίμα. Ο κ. Φιντάν ουσιαστικά επέρριψε ευθύνες στον κ. Δένδια ότι εμποδίζει την ουσιαστική πρόοδο στα ελληνοτουρκικά και ότι ο πολιτικός ανταγωνισμός στο εσωτερικό της χώρας μας και ο φόβος του πολιτικού κόστους λειτουργούν επίσης εις βάρος της προσπάθειας επίλυσης.

Ο κ. Δένδιας δεν θα ταξιδέψει σήμερα στην Αγκυρα. Θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη συνάντηση των υπουργών Αμυνας, όπου θα βρίσκεται και ο Τούρκος ομόλογός του.

Χθες, πάντως, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι τουρκικές NAVTEX και NOTAM απορρίπτονται ως παράνομες και αβάσιμες, ενώ η χώρα μας προετοιμάζει την επίδοση διαβήματος στον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας για τις αορίστου διάρκειας NAVTEX.

