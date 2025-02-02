Λογαριασμός
Αιχμηρή δήλωση Σαμαρά: Η υποκρισία και τα ψέμματα οδηγούν σε πολιτική κατρακύλα

«Η ατμόσφαιρα στην κοινωνία και στην πολιτεία είναι βαριά. Το αίτημα για αλήθειες και δικαιοσύνη ακούγεται παντού» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός από την Καλαμάτα

αντώνης Σαμαράς

Μήνυμα με αιχμές για τα Τέμπη έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, με δήλωσή του από την Καλαμάτα, όπου βρίσκεται για τη γιορτή της πολιούχου Παναγίας Υπαπαντής.

Ο κ. Σαμαράς δήλωσε: «Σήμερα είναι μια χαρμόσυνη ημέρα, σε δύσκολους όμως καιρούς. Η ατμόσφαιρα στην κοινωνία και στην πολιτεία είναι βαριά. Το αίτημα για αλήθειες και δικαιοσύνη ακούγεται παντού. Η υποκρισία και τα ψέμματα οδηγούν σε πολιτική κατρακύλα. Πρέπει να την αποφύγουμε. Και μπορούμε να την αποφύγουμε! Χρόνια πολλά σε όλους».

Πηγή: skai.gr

