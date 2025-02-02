Αιχμηρή δήλωση Σαμαρά: Η υποκρισία και τα ψέμματα οδηγούν σε πολιτική κατρακύλα

Μήνυμα με αιχμές για τα Τέμπη έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, με δήλωσή του από την Καλαμάτα, όπου βρίσκεται για τη γιορτή της πολιούχου Παναγίας Υπαπαντής.
Ο κ. Σαμαράς δήλωσε: «Σήμερα είναι μια χαρμόσυνη ημέρα, σε δύσκολους όμως καιρούς. Η ατμόσφαιρα στην κοινωνία και στην πολιτεία είναι βαριά. Το αίτημα για αλήθειες και δικαιοσύνη ακούγεται παντού. Η υποκρισία και τα ψέμματα οδηγούν σε πολιτική κατρακύλα. Πρέπει να την αποφύγουμε. Και μπορούμε να την αποφύγουμε! Χρόνια πολλά σε όλους».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.