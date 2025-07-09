Εξετάζονται αυστηρά μέτρα για τις ροές από τη Λιβύη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Μέρες που θυμίζουν σε έναν βαθμό το 2015, με τις τεράστιες εισροές μεταναστών, ζει η ελληνική κυβέρνηση. Εκείνην την περίοδο, τον Μάρτιο του 2016, είχε δημιουργηθεί στις Βρυξέλλες η ευρωτουρκική συμφωνία ύστερα από πολλές και μαραθώνιες διαβουλεύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί. Σήμερα η συνεννόηση με τις αρχές της Λιβύης είναι απαραίτητη. Οι ευρωπαϊκές αρχές είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν στο χθεσινό ταξίδι με την απρόσμενη κατάληξη τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά και την πίεση που ασκείται στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη. Το λιμενικό δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ροές που δέχεται από την αφρικανική χώρα και η συνεργασία των λιβυκών αρχών είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Για τους περίπου χίλιους μετανάστες που περνούν καθημερινά τα θαλάσσια σύνορα δεν υπάρχουν οι δομές και οι χώροι για να φιλοξενηθούν.

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου θα περάσει ο Θάνος Πλεύρης προκειμένου να ενημερώσει τον πρωθυπουργό για όσα έζησε στη χθεσινή επεισοδιακή του επίσκεψη στο ανατολικό κομμάτι της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες το Μαξίμου προσανατολίζεται στην ανακοίνωση άμεσων μέτρων με αυστηρό χαρακτήρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές ροές. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, με μια ανάρτησή του ενημέρωσε πως οι συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί στη Βεγγάζη, δεν μπόρεσαν τελικά να πραγματοποιηθούν. Τοπικοί Λίβυοι αξιωματούχοι φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, να ενημέρωσαν τους υπουργούς της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας, αλλά και τον Ευρωπαίο Επίτροπο ότι ο στρατάρχης Χαφτάρ δεν προτίθεται να τους συναντήσει μεμονωμένα, αλλά παρουσία σύσσωμης της «κυβέρνησης της Βεγγάζης», που ελέγχει το ανατολικό τμήμα της Λιβύης. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό και έτσι το δεύτερο ραντεβού στην αφρικανική χώρα ναυάγησε. Δεν ήταν δυνατόν να δοθεί το μήνυμα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το καθεστώς Χαφτάρ. Είχε προηγηθεί η συνάντηση με την αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης. Επρόκειτο για μια σκηνοθετημένη κίνηση από τον στρατηγό Χαφτάρ; Είναι μια προσέγγιση που δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια δράσης αυτή τη στιγμή παρά να περάσει η ελληνική κυβέρνηση ένα ισχυρό αποτρεπτικό μήνυμα προς όσους επιθυμούν παράνομα να περάσουν στην Ελλάδα, αλλά και στους διακινητές τους. Η δημιουργία κλειστών κέντρων κράτησης στην Κρήτη, όπου θα οδηγούνται όσοι φτάνουν στις ακτές του νησιού έχει πέσει ήδη στο τραπέζι. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει η εντύπωση πως μπορεί κάποιος έτσι απλά να διαφύγει σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα αν περάσει στην Ελλάδα. Η παράνομη παραμονή στη χώρα καθίσταται ποινικό αδίκημα και όποιος καταδικάζεται θα οδηγείται άμεσα στη φυλακή. Η έξοδος θα είναι δυνατή μόνο για να επιστρέψει στη χώρα προέλευσης του. Το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή και αναμένεται να περιλαμβάνει και την εξαγγελία του πρώην υπουργού Μετανάστευσης, Μάκη Βορίδη, πως θα παγώνει για ένα διάστημα η έκδοση ασύλου για όσους φτάσουν στην Κρήτη από τη Λιβύη, από όποια χώρα κι αν προέρχονται. Υπενθυμίζεται πως η πλειοψηφία όσων φτάνουν στην αφρικανική χώρα είναι από το Πακιστάν το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, χώρες που θεωρούνται ασφαλείς και συνεπώς δεν δικαιούνται άσυλο. Ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Action 24 τόνισε πως «τα μέτρα που θα πάρεις, πρέπει να αντιστρέφουν τη λογική προσέλκυσης».

Παρά τα όσα συνέβησαν χθες και την αρνητική εξέλιξη της επιστροφής του Θάνου Πλεύρη πρόωρα στην Αθήνα η ελληνική πλευρά θα προσπαθήσει να κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τον Χαφτάρ. Την Κυριακή, άλλωστε τα δείγματα ήταν διαφορετικά όταν ο υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε χωρίς πρόβλημα τόσο την Τρίπολη όσο και τη Βεγγάζη. Ο υπουργός Μετανάστευσης κατά την παραμονή του με την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία στην Τρίπολη είχαν δεσμευτεί για την παροχή βοήθειας στη Λιβύη προκειμένου να αντιμετωπίσει το έντονο μεταναστευτικό πρόβλημα, που επηρεάζει και την Ευρώπη. Επεσήμαναν πως η Κρήτη δέχεται πολύ μεγάλη πίεση από την Ανατολική Ακτή κι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

