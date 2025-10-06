Λίστα για επιπρόσθετες κλήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από το προεδρίο να προβεί στην έγκρισή της.

Στη λίστα κλήσεων των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνονται άτομα που φέρονται να πρωταγωνιστούν στις τηλεφωνικές κλήσεις, οι οποίες έχουν διαρρεύσει.

Πιο αναλυτικά:

Αίτημα Βουλευτών ΠΑΣΟΚ μελών Εξεταστικής Επιτροπής για κλήση μαρτύρων

Προς:

Τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας», κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο.

Θέμα: Κλήση μαρτύρων

Κύριε Πρόεδρε,

Τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από τη διερεύνηση των ευθυνών και των υπαιτίων για τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, σε έναν αντιπερισπασμό που μοναδικό στόχο έχει την προστασία και αμνήστευση των πραγματικών υπευθύνων.

Προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής, ζητούμε την άμεση κλήτευση των παρακάτω προσώπων:

- Xρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ.

- Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ.

- Ξυλούρης Γεώργιος

- Στρατάκης Ανδρέας

- Δημήτρης Ντογκούλης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Θεσσαλίας

- Νικόλαος Μπουνάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης

- Γεώργιος Χατζάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης

Η άμεση κλήτευση και κατάθεση όλων των ανωτέρω, χωρίς εξαιρέσεις και καθυστερήσεις, είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας πλήρους και αντικειμενικής εικόνας της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή θα μπορέσει να εξαγάγει τεκμηριωμένα συμπεράσματα προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος.



Οι αιτούντες Βουλευτές

Μιλένα Αποστολάκη

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Μουλκιώτης

Ανδρέας Πουλάς

Πηγή: skai.gr

