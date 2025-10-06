Του Γιάννη Ανυφαντή

Στη Βουλή διαβιβάστηκε πριν από λίγη ώρα το άτυπο ενημερωτικό σημείωμα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν κυβερνητικού συμβούλου Γρηγόρη Βάρρα προς τον Υφυπουργώ παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη.

«Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, παραμένω απόλυτα προσηλωμένος, όπως έπραττα πάντα, με συνέπεια, υψηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό στην αρχή της διαφάνειας και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μου την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζω, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση των μελών της Επιτροπής, το άτυπο «Ενημερωτικό Σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ» που φέρει ημερομηνία 6.6.2025 του Καθηγητή Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γρηγορίου Βάρρα, αποσπασμένου συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το οποίο, όπως έχω επανειλημμένως επισημάνει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μου, προοριζόταν αποκλειστικά προς εσωτερική χρήση και έλαβα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στο κινητό μου τηλέφωνο την 15η Ιουνίου 2025», αναφέρει στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής επιτροπής της Βουλής ο κ. Μυλωνάκης, επισυνάπτοντας το 40 σελίδων ανεπίσημο έγγραφο που έλαβε από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα στην επιστολή του, υπενθυμίζει πως τίθεται αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσει, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε έλαβε κάποιο «υπόμνημα» ή οιοδήποτε άλλο έγγραφο, αλλά ένα απλό και άτυπο ενημερωτικό σημείωμα τεχνικής φύσεως. Υπενθυμίζεται ότι η εξεταστικής επιτροπή συνεδριάζει εκ νέου αύριο Τρίτη, με την κατάθεση του κ. Βάρρα που διετέλεσε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 έως το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.