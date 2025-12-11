Τα πυρά της στη Μαρία Συρεγγέλα έστρεψε την Πέμπτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την εξέταση του μάρτυρα από τον Κ. Μπάρκα η βουλευτής της ΝΔ, η οποία προήδρευε εκείνη την ώρα, ζήτησε από τον κ. Ξυλούρη να απευθύνεται στους βουλευτές στον πληθυντικό.

"Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα" ανέφερε η κα Κωνσταντοπούλου. Η φράση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε την αντίδραση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη ο οποίος καταδίκασε τα όσα είπε η κα Κωνσταντοπούλου ζητώντας και από τα άλλα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Μ. Λαζαρίδης: Καταδικάζουμε την άθλια και σεξιστική επίθεση της κ. Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος...

Μ. Λαζαρίδης: Αστεία είστε εσείς.

Μ. Λαζαρίδης: Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση της Κωνσταντοπούλου και καλό είναι και τα άλλα κόμματα να το κάνουν. Αν δεν το πράξουν ταυτίζονται με αυτή την άθλια επίθεση. Κι επειδή μιλούσε εκείνη την ώρα ο κ. Μπάρκας τον καλώ να καταδικάσει κι αυτός τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό.



Κ. Μπάρκας (ΣΥΡΙΖΑ): Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κ. Λαζαρίδη. Καταδικάζουμε ναι.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Φέρατε τον Λαζαρίδη να σας υπερασπιστεί.

Μ. Συρεγγέλα: Είστε η μεγαλύτερη συκοφάντης που έχει περάσει από τη Βουλή!

