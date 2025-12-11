Η απόφαση για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήταν επιλογή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου να μπει τέλος στις παθογένειες του παρελθόντος και να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Ο υπουργός τόνισε στον Real FM ότι η μετάβαση του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ αποτελεί ουσιαστικά «μονόδρομο», με βάση τα προβλήματα που καταγράφονταν επί χρόνια. «Υπήρχε ανάγκη να γίνουν πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι, να λειτουργούν πληροφοριακά συστήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους και να υπάρχει υψηλό επίπεδο εσωτερικού ελέγχου», σημείωσε, εξηγώντας ότι μόνο έτσι μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα των ενισχύσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση είναι «σκληρή και δύσκολη», αλλά αναγκαία για να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες στρεβλώσεις: «Η απόφαση της κυβέρνησης να πάμε σε μια πολιτική κάθαρσης είναι ειλημμένη». Όπως είπε, ο ίδιος ο πρωθυπουργός «από την πρώτη στιγμή ζήτησε να βρούμε λύσεις σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ» και έδωσε εντολή να γίνει «ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρχει διαφάνεια στις ενισχύσεις και την καταβολή των ευρωπαϊκών πόρων».

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις, επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρχει απαίτηση για κατάργηση των παθογενειών χωρίς να υπάρξουν οι αναπόφευκτες συνέπειες της εξυγίανσης: «Δεν γίνεται να ζητάμε να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όταν κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση να υπάρχουν συνέπειες και να διαμαρτυρόμαστε γι’ αυτό».

Ταυτόχρονα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι πρόσκληση για διάλογο προς τους αγρότες έχει απευθυνθεί «από τον πρωθυπουργό, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και από μένα προσωπικά». Ωστόσο, όπως σημείωσε, «αναμένουμε ακόμη τη συγκρότηση συντονιστικού οργάνου από πλευράς των αγροτών». Χωρίς ενιαία εκπροσώπηση και κοινή ατζέντα, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση: «Πώς θα μπορούσε να λυθεί ένα πρόβλημα αν δεν καθίσουν και οι δύο πλευρές στο τραπέζι;».

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι τα αιτήματα διαφοροποιούνται ανά περιοχή, χωρίς να έχουν ενσωματωθεί σε ένα ενιαίο κείμενο.

Ο υπουργός ανέφερε ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών έχουν ήδη καλυφθεί, ενώ άλλα μπορούν να συζητηθούν. Ενδεικτικά:

Η παράταση του τιμολογίου 9,2 λεπτών ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα βρίσκεται υπό εξέταση, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού.

Ο πρωθυπουργός αποφάσισε πρόσφατα να δοθεί επιπλέον 50% στην επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο.

Παράλληλα, ο ΥπΑΑΤ τόνισε ότι «η κυβέρνηση διαχρονικά έχει αποδείξει ότι στέκεται στο πλευρό των αγροτών», επισημαίνοντας ότι έχει γίνει «πολύ μεγάλη προσπάθεια» στις καταβολές ενισχύσεων. Όπως είπε, «οι πληρωμές του Δεκεμβρίου θα ξεπεράσουν τα 1,2 δισ. ευρώ».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη διαφάνεια, και στη στήριξη του αγροτικού κόσμου, επαναλαμβάνοντας ότι «η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή, αρκεί να υπάρξει οργανωμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένη ατζέντα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.