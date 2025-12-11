Ο πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Βασίλειος Παπακώστας αλλά και μία αστυνομικός πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ, κατέθεσαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη δίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών για τις υποκλοπές μέσω του Predator.

Ο πρώτος μάρτυρας, το επίμαχο διάστημα ήταν επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η κατάθεση του αφορούσε κυρίως τις έρευνες που έκανε η υπηρεσία του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στις εγκαταστάσεις εμπλεκομένων εταιριών και στις οικίες εμπλεκομένων προσώπων. «Κατασχέσαμε ψηφιακά πειστήρια και τις πραγματογνωμοσύνες τις έκανε η Διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών» ανέφερε ο αξιωματικός, ο οποίος είπε ότι κανένας εκ των κατηγορουμένων δεν ήταν παρών κατά την διάρκεια των ελέγχων. Σύμφωνα με τον μάρτυρα δεν υπήρξε σε καμιά περίπτωση ενημέρωση προς τις εταιρείες για τους επικείμενους ελέγχους. «Όλες οι ενέργειες έγιναν υπό τις οδηγίες της εισαγγελικής αρχής» τόνισε.

Στην κατάθεσή της η αστυνομικός, που υπηρέτησε στην ΕΥΠ την περίοδο 2019-2022, δεν ανέφερε εξαρχής ότι είχε σχέση κουμπαριάς με την υπάλληλο της υπηρεσίας που φέρεται να χειριζόταν το κακόβουλο κατασκοπευτικό λογισμικό. Η παράλειψη της μάρτυρα, που αναδείχθηκε από τις ερωτήσεις της Υποστήριξης της Κατηγορίας, προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου.

Υποστήριξη κατηγορίας: Έχετε σχέση κουμπαριάς με την κυρία Γ.;

Μάρτυρας: Ναι με πάντρεψε πριν από 18 χρόνια. Δεν έχουμε συζητήσει για την υπόθεση.

Υποστήριξη κατηγορίας: Της αποδίδεται ότι είναι η βασική χειρίστρια του Predator. Δεν την ρωτήσατε ποτέ "γιατί εμπλέκουν το όνομα σου";

Μάρτυρας: Μπορεί σε κάποια κουβέντα να την ρώτησα... Δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα επί της ουσίας. Δεν σπαταλήσαμε χρόνο να συζητήσουμε το θέμα αυτό…

Ο πρόεδρος μετά τις απαντήσεις της αστυνομικού είπε εκνευρισμένος: «όλοι κουμπάροι είναι εδώ. Άντε μη πω».

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος κάλεσε όλες τις πλευρές να συμβάλουν ώστε να εντοπιστούν ταχύτατα τα δέκα πρόσωπα που κλήθηκαν να καταθέσουν, ώστε να ανέβουν στο βήμα του μάρτυρα την ερχόμενης εβδομάδα.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

