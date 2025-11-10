Του Γιάννη Ανυφαντή

Τα θετικά αποτελέσματα της θητείας του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέδειξε στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο Σπήλιος Λιβανός, επισημαίνοντας πως στην προσπάθειά του να βάλει ένα τέλος στην επιδοματοφαγία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθε αντιμέτωπος με απειλές τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του.

«Η καθημερινότητά μου είχε καθύβριση, απειλές κατά εμένα και των παιδιών μου, επικηρύξεις με αφίσες στην Κρήτη όπου οργανώθηκαν δυο συλλαλητήρια από Κρήτες αγροτοπατέρες με μικρή συμμετοχή μόνο από την Κρήτη. (…) Ήταν και κάποιοι από τους κυρίους που συζητάτε τις τελευταίες ημέρες στην εξεταστική και στα πρακτικά έχω και το κηδειόχαρτο που μου είχαν βγάλει αλλά έχω και αυτή την αφίσα που είχε γεμίσει η Κρήτη όταν κατέβηκα κάτω με την οποία ζητούσαν να παραιτηθώ», δήλωσε ο πρώην υπουργός αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι παρεμβάσεις του, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως είχαν αποτέλεσμα.

«Το ελληνικό δημόσιο ανέκτησε από τους επιτήδειους 70 εκατ. ευρώ», είπε ο κ. Λιβανός με τα 35 εκατομμύρια να προέρχονται από την δραστική μείωση του τρόπου κατανομής του εθνικού αποθέματος και υπόλοιπα μισά από την δραστική αύξηση των ελέγχων. «Το 2017 οι αντίστοιχοι έλεγχοι απέφεραν 7 εκατομμύρια και το 2018 ήταν 6 εκατομμύρια ευρώ», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην Υπουργός απάντησε στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, πως η εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού πλαισίου του «κόστισε πολιτικά», υπογραμμίζοντας πως «ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο ήρθα σε αντιπαράθεση με συναδέλφους βουλευτές». «Είναι κάτι που δεν το ξεχνάω. Μία από τις δύσκολες στιγμές που πέρασα. Ήταν βουλευτές όλων των κομμάτων», πρόσθεσε. «Ακόμα και συνάδελφοι βουλευτές μου είπαν ότι θα έρθουν στο γραφείο μου μαζί με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο μου. Προφανώς δεν το εννοούσαν», διευκρίνισε. Σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, για το εάν γνώριζε τον αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργο Ξυλούρη (σ.σ. Φραπέ) τόνισε παρ΄ότι μπαινοέβγαινε στο Υπουργείο, δεν κατάφερε να τον δει ποτέ: «Είχε επιδιώξει δεκάδες φορές να συναντηθούμε. Ιδιαίτερα έντονος, ακόμα και μέσα στο γραφείο των συνεργατών μου με καθύβριζε με αγοραίους τρόπους. Εγώ δεν τον είδα ποτέ. Προσωπική επαφή δεν είχα ποτέ. Θεωρούσε ότι εγώ ήμουν εχθρός της Κρήτης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.