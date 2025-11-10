«Στη σημερινή του κατάθεση ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιος Λιβανός ήταν αποκαλυπτικός» σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις οποίες (ο κ. Λιβανός) «υπογράμμισε ότι ήταν ο πρώτος υπουργός που ανέδειξε την παθογένεια που υπήρχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα ανέφερε ότι όταν έλαβε τα στοιχεία από τον Οργανισμό για την εκτίναξη του εθνικού αποθέσματος το 2019-2021 έμεινε «εμβρόντητος», αντίδραση εντελώς διαφορετική από του προκατόχου του Μ. Βορίδη που πριν λίγες ημέρες κατά την κατάθεσή του στην Επιτροπή είχε εντελώς διαφορετική προσέγγιση και ο ίδιος απείχε από παρεμβάσεις εξυγίανσης.

Ο κ. Λιβανός επεσήμανε, ότι για τις ενέργειές του αυτές, λοιδορήθηκε, απειλήθηκε τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του και στο τέλος καταψηφίστηκε. Τόνισε με νόημα πως πολλοί από όσους τον πολέμησαν ήταν παραγωγοί, «τα ονόματα των οποίων είναι γνωστά στην Επιτροπή, καθώς ακούγονται διαρκώς. Με την κατάθεσή του ο πρώην Υπουργός επιβεβαίωσε ουσιαστικά αυτό που πλέον όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν, τη λειτουργία ενός κυκλώματος εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ, εις βάρος των έντιμων αγροτών, το οποίο δεν θα είχε αποκαλυφθεί ποτέ αν δεν είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε ερώτηση, μάλιστα, του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις απειλές αυτές, ο κ. Λιβανός απάντησε: «Εκ των υστέρων αντιλήφθηκα πως δεν ήμουν συμπαθής σε ορισμένα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ» γεννώντας ερωτήματα από που αντλούσαν αυτήν την δύναμη αυτά τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με τις πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Ο πρώην υπουργός κατέθεσε πως η πολιτική του στρατηγική ήταν πολυεπίπεδη και απαιτούσε ριζικές αλλαγές, οι οποίες δεν προχώρησαν. Το μεγάλο πρόβλημα αφορούσε την τεχνική λύση και η διαχείριση του προβλήματος θα δινόταν μέσα από την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης. Επρόκειτο για μια ενωσιακή υποχρέωση από το 2015, η οποία αναβαλλόταν συνεχώς. Υπογράμμισε πως για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, ήρθε αντιμέτωπος με επιτήδειους που υπονόμευαν την προσπάθεια εξυγίανσης.

Στη συνέχεια, κατέθεσε ότι η στρατηγική για τον διαγωνισμό που έγινε για τους Τεχνικούς Συμβούλους ήταν να προκηρυχθεί για δύο χρόνια, ενώ παράλληλα, εφ´όσον ο χρόνος το επέτρεπε, θα διεξαγόταν νέος διαγωνισμός για την επόμενη πενταετία. Ο ίδιος επεσήμανε πως η σχέση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τεχνικό σύμβουλο δεν ήταν σχέση συνεργασίας όπως θα έπρεπε, αλλά σχέση εξάρτησης, στοιχείο αρνητικό για τη λειτουργία του οργανισμού, ο οποίος θα έπρεπε να έχει αποκτήσει την αυτοτέλειά του. Η τοποθέτησή του αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τοποθετήσεων από μάρτυρες της επιτροπής που έχουν αναδείξει την εξάρτηση και ομηρεία του οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο.

Ο πρώην Υπουργός κατέθεσε ότι ο κ. Ξυλούρης είχε επιδιώξει επανειλημμένα να συναντηθούν και ήταν ιδιαίτερα επίμονος χρησιμοποιώντας αγοραίο λόγο, ακόμη και σε γραφεία συνεργατών του, όπου τον καθύβριζε. Ωστόσο, προσωπική επαφή δεν υπήρξε ποτέ με τον ίδιο, κατόπιν απόφασης του κ. Λιβανού.. » αναφέρουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι «Αυτά σε αντίθεση με άλλους Υπουργούς, αλλά και αξιωματούχους του Υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις είχαν προνομιακές σχέσεις με τον κ. Ξυλούρη και διευκόλυναντην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του με παράνομες μεθοδεύσεις».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ λένε ότι «Σχετικά με τις πληρωμές των μπλοκαρισμένων ΑΦΜ — που αφορούσαν βοσκοτόπια χωρίς ζώα — οι οποίες καταβλήθηκαν επί θητείας Λ. Αυγενάκη και προηγουμένως είχαν μπλοκαριστεί επί κ. Γεωργαντά, από το εθνικό απόθεμα, ο κ. Λιβανός κατέθεσε ότι ορθώς ενήργησε ο κ. Γεωργαντάς, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω σχόλιο. Τέλος, υπεραμύνθηκε της διαδικασίας του ΑΣΕΠ για την επιλογή διοίκησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαφοροποιούμενος ρητά από τον κ. Αυγενάκη και παραδέχτηκε ότι αν γνώριζε το περιεχόμενο των επισυνδέσεων θα τον προβλημάτιζε προκειμένου να συνεργαστεί με τους κ.κ. Στρατάκο και Μελά».

Κατά τις πηγές του ΠΑΣΟΚ, «Οι απαντήσεις του κ. Λιβανού ανέδειξαν ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχαν εντοπιστεί προβλήματα στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και ελήφθησαν μέτρα για την αποκατάσταση της χρηστής λειτουργίας του και την πρόληψη παρατυπιών. Οι απαντήσεις του κατά συνέπεια δημιουργούν εύλογες απορίες γιατί οι αποφάσεις αυτές δεν είχαν ληφθεί νωρίτερα από τον προκάτοχό του κ. Βορίδη προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να έχει αποφευχθεί το σκάνδαλο.

Ο κ. Λιβανός με την σημερινή του κατάθεση έκανε απολύτως σαφές ότι η αδράνεια του προκατόχου του ήταν απολύτως καθοριστική για την διασπάθιση του εθνικού αποθέματος που αποτελεί την καρδιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ», καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.