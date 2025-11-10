ΣΥΡΙΖΑ: «Άδειασε» τον Γεωργαντά ο Λιβανός – Πετάει αλλού την ευθύνη σχετικά με τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Ακόμα ένας υπουργός του Μητσοτάκη δηλώνει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ότι δεν έχει καταλάβει μέχρι και σήμερα πώς λειτουργούσε το κύκλωμα εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του οποίου γινόταν το «αλισβερίσι» εκτάσεων (από την ηπειρωτική Ελλάδα) και εικονικού ζωικού κεφαλαίου (από τους «επιτήδειους» της Κρήτης, όπως τους έχει χαρακτηρίσει), αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, ο κ. Λιβανός, μετά από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι με την Υπουργική Απόφαση Γεωργαντά (148/2022) επί της ουσίας «ξεπλύθηκε» το «γαλάζιο» κύκλωμα των εικονικών βοσκοτόπων. Το «πρόβλημα» με τα πλαστά βοσκοτόπια το είχε άλλωστε εντοπίσει, όπως υποστήριξε, ο ίδιος ο κ. Λιβανός και επαίρεται ότι επιχείρησε να το περιορίσει.

Παραδέχτηκε επίσης ότι και ο ίδιος «θα καταργούσε» τη δική του ρύθμιση (2021), με την οποία αφαιρέθηκαν οι περιορισμοί που προέβλεπαν ότι οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι μπορούσαν να λαμβάνουν βοσκότοπους μόνο εντός της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η αλλαγή αυτή επέτρεψε σε Κρητικούς κτηνοτρόφους να λαμβάνουν επιδοτούμενα βοσκοτόπια εκτός Κρήτης, δημιουργώντας ανισότητες και στρεβλώσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καλέσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη να τερματίσει την πρακτική αυτή, να συνδέσει τα βοσκοτοπικά δικαιώματα με την πραγματική παραγωγή γάλακτος και κρέατος και να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις κατευθύνονται σε ενεργούς κτηνοτρόφους.

Για να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα περί «διαχρονικών παθογενειών», ο κ. Λιβανός μοίρασε υποκριτικά την ευθύνη για την μη ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ.

Άραγε, δεν γνωρίζει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, έκανε όλες τις ενέργειες για την αλλαγή του κανονισμού για τον ορισμό των βοσκοτόπων που οδήγησε τελικά στον κανονισμό OMNIBUS τον Δεκέμβριο του 2017;

Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που περιελάμβαναν επιπλέον ελέγχους της επιλεξιμότητας των εκτάσεων, έπρεπε να είχαν αξιοποιηθεί προς όφελος της κτηνοτροφίας μας, αλλά η κυβέρνηση της Ν.Δ. φάνηκε ανίκανη να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματική υλοποίηση των εν λόγω νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που θα κατέληγαν σε μία λειτουργική εκπόνηση και εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και θα έδιναν οριστικό τέλος στην «Τεχνική Λύση».

«Σύμφωνα με Νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης έπρεπε να εκπονηθούν και να εγκριθούν μέχρι τις 31/12/2019 με διάρκεια ισχύος επτά ετών και τη δυνατότητα για αναθεώρηση και εκ νέου έγκρισής τους μετά το πέρας του διαστήματος αυτού. Με την έλευση της ΝΔ στην κυβέρνηση το 2019, ο πρώτος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μ. Βορίδης, τροποποίησε την παραπάνω απόφαση δίνοντας παράταση δύο ετών μέχρι 31.12.2021 για την υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης. Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης μπήκαν βάση σχεδίου στο ψυγείο και δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και σήμερα. Συνειδητά εμπεδώθηκε έτσι ένα θεσμικό κενό επί των οποίου αναπτύχθηκε το «γαλάζιο» σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ» καταλήγει η Κουμουνδούρου.



