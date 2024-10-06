Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βενιζέλος: Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να γίνει ο άλλος πόλος εξουσίας

«Είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ έχοντας συνείδηση της ιστορίας του, θα ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόταση» δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 

Ευάγγελος Βενιζέλος

«Για να  υπερβούμε την ασυμμετρία του κομματικού συστήματος, χρειάζεται ένας άλλος πόλος, μια άλλη πρόταση εξουσίας. Αυτόν τον πόλο οφείλει να τον αναλάβει το ΠΑΣΟΚ.

Αυτό η κοινωνία το γνωρίζει. Είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ έχοντας συνείδηση της ιστορίας του, θα ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόταση» δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, αφού ψήφισε για τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εκλογές ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark