Βενιζέλος: Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να γίνει ο άλλος πόλος εξουσίας

«Για να υπερβούμε την ασυμμετρία του κομματικού συστήματος, χρειάζεται ένας άλλος πόλος, μια άλλη πρόταση εξουσίας. Αυτόν τον πόλο οφείλει να τον αναλάβει το ΠΑΣΟΚ.

Αυτό η κοινωνία το γνωρίζει. Είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ έχοντας συνείδηση της ιστορίας του, θα ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόταση» δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, αφού ψήφισε για τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.