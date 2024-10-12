Κλείνει η προτελευταία μέρα της εσωκομματικής εκλογικής διαμάχης, με στόχο την ανάδειξη του επόμενου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική αναμέτρηση στις αυριανές εκλογές του β΄γύρου της Κυριακής.

Οι δύο υποψήφιοι αρχηγοί Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας στις τελευταίες ώρες τις προεκλογικής τους εκστρατείας απηύθυναν στους ψηφοφόρους τους μηνύματα είτε μέσω ομιλιών, είτε μέσω αναρτήσεων και προεκλογικών spot.

Οδηγίες για τους ψηφοφόρους

Οι κάλπες θα ανοίξουν το πρωί στις 7 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 7 το απόγευμα. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όσοι ψήφισαν στον α’ γύρο της 6ης Οκτωβρίου 2024. Για την ταυτοποίησή τους απαιτείται η επίδειξη στην εφορευτική επιτροπή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου/διπλώματος οδήγησης νέου τύπου. Η αναζήτησή τους θα γίνεται από το μητρώο ψηφισάντων και όχι από τον εθνικό εκλογικό κατάλογο, όπως έγινε στον α΄ γύρο. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται ο ΑΜΚΑ για τους ψηφοφόρους 16 ετών και τους αλλοδαπούς.

Για να ψηφίσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δε χρειάζεται να καταβάλουν αντίτιμο, ενώ μπορούν να προσέλθουν σε όποιο εκλογικό τμήμα επιθυμούν, σε όποια περιοχή της χώρας- μπορούν να ψηφίσουν δηλαδή και σε διαφορετικό εκλογικό τμήμα από την προηγούμενη φορά.

Το προεκλογικό spot του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Δούκα

«Όλοι μαζί ενωμένοι θα κερδίσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, στο προεκλογικό βίντεο που ανήρτησε στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο:

«Λίγες ώρες έμειναν πριν ανοίξουν οι κάλπες. Αύριο, λοιπόν, ολοκληρώνουμε μια υποδειγματική πολιτική διαδικασία και γι'αυτό αξίζουν συγχαρητήρια όλοι οι συνυποψήφιοί μου. Τα καλύτερα πλέον είναι μπροστά μας. Η κοινωνία κοιτάζει σε εμάς και έχει μεγάλες προσδοκίες. Δεσμεύομαι να αξιοποιήσω αυτήν τη δυναμική, ενωτικά, δυναμικά και με σοβαρό και με αξιόπιστο προγραμματικό λόγο, που θα δίνει ελπίδα σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Χωρίς εύκολες υποσχέσεις και ευκαιριακές κινήσεις, αλλά με αξιοπιστία και καθαρές και σοβαρές κουβέντες. Μια ισχυρή αντιπολίτευση με καθημερινή δυναμική παρουσία μέσα στην κοινωνία, αλλά και μέσα στη Βουλή. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος για την ολική επαναφορά της Δημοκρατικής Παράταξης. Αύριο ανανεώνουμε τη σχέση εμπιστοσύνης μας. Όλοι μαζί συνεχίζουμε. Όλοι μαζί ενωμένοι θα κερδίσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Από την πλευρά του ο υποψήφιος για την Προεδρία, Χάρης Δούκας. καλεί σε βίντεο που δημοσίευσε δύο εικοσιτετράωρα πριν τον Β' γύρο των εκλογών στο ΠΑΣΟΚ- Κίνημα, Αλλαγής, «Την Κυριακή ψηφίζουμε για την Αλλαγή».

Διερωτώμενος αν θα μείνουμε κολλημένοι σε αδιέξοδη στασιμότητα, συμβιβαζόμενοι με ένα ΠΑΣΟΚ χαμηλών προσδοκιών, ο υποψήφιος πρόεδρος τονίζει στους ψηφοφόρους πως δεν έχει σημασία τι ψήφισαν καθώς όλοι μοιράζονται την ίδια αγωνία για την παράταξη.

«Πιστεύω βαθιά ότι έχουμε μια ευκαιρία να αλλάξουμε πορεία. Αρκεί να δουλέψουμε όλοι μαζί.

Για ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο, ανοιχτό, πρωτοπόρο. Έτοιμο να αλλάξει την Ελλάδα.

Την Κυριακή ψηφίζουμε για την Aλλαγή!», τονίζει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά το μήνυμα Δούκα

«Ξέρω τι αναρωτιέσαι. Το ίδιο αναρωτιέμαι και εγώ.

Θα μείνουμε κολλημένοι στα ίδια και τα ίδια; Σε μια στασιμότητα που μπορεί να γίνει αδιέξοδη; Θα συμβιβαστούμε με ένα ΠΑΣΟΚ χαμηλών προσδοκιών;

Δεν έχει σημασία αν με ψήφισες ή όχι. Μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία για την παράταξη.

Πιστεύω βαθιά ότι έχουμε μια ευκαιρία να αλλάξουμε πορεία. Αρκεί να δουλέψουμε όλοι μαζί.

Για ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο, ανοιχτό, πρωτοπόρο. Έτοιμο να αλλάξει την Ελλάδα.

Την Κυριακή ψηφίζουμε για την Aλλαγή!»

Αναλυτικά οι οδηγίες

Α. Η ψηφοφορία για την εκλογή ανάδειξης Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην Ελλάδα θα διαρκέσει από ώρα 07:00 πμ έως ώρα 19:00 μμ . Για τα εκλογικά τμήματα του Αποδήμου θα ισχύσουν οι ώρες που έχουν καθοριστεί με τη 2η εγκύκλιο για τον Απόδημο, όπως λειτούργησαν στον α' γύρο.

Η ψηφοφορία για την εκλογή ανάδειξης Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην Ελλάδα . Για τα εκλογικά τμήματα του Αποδήμου θα ισχύσουν οι ώρες που έχουν καθοριστεί με τη 2η εγκύκλιο για τον Απόδημο, όπως λειτούργησαν στον α' γύρο. Β. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όσοι ψήφισαν στον α' γύρο της 6ης Οκτωβρίου 2024.

Για την ταυτοποίησή τους απαιτείται η επίδειξη στην εφορευτική επιτροπή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης νέου τύπου. Η αναζήτησή τους θα γίνεται από το μητρώο ψηφισάντων και όχι από τον εθνικό εκλογικό κατάλογο, όπως έγινε στον α΄ γύρο. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται ο ΑΜΚΑ για τους ψηφοφόρους 16 ετών και τους αλλοδαπούς, καθώς δε θα γίνεται αναζήτηση στον εθνικό εκλογικό κατάλογο, όπως στον α' γύρο, παρά μόνο το ταυτοποιητικό τους έγγραφο.

Σε περίπτωση που προσέρχεται ψηφοφόρος για να ψηφίσει και δεν εντοπίζεται στον εκλογικό κατάλογο του tablet, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να καλέσει άμεσα στο call center του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής (210-3665000) ή στα τηλέφωνα της ΕΔΕΚΑΠ (210 3665374-475-476), ώστε η ΕΔΕΚΑΠ να τον αναζητήσει στον εκλογικό κατάλογο και εφόσον εντοπιστεί, να τον πιστοποιήσει ως ψηφοφόρο και να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Γ. Για τον β' γύρο δεν καταβάλλεται αντίτιμο.

Δ. Για τον β' γύρο δε συμπληρώνονται αιτήσεις νέων μελών , καθώς η διαδικασία γίνεται από το κλειστό μητρώο των ψηφισάντων του α΄ γύρου της 6ης Οκτωβρίου.

, καθώς η διαδικασία γίνεται από το κλειστό μητρώο των ψηφισάντων του α΄ γύρου της 6ης Οκτωβρίου. Ε. Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της Χώρας ή του Αποδήμου, ανεξάρτητα από το εκλογικό τμήμα που ψήφισαν στον α' γύρο.

της Χώρας ή του Αποδήμου, ανεξάρτητα από το εκλογικό τμήμα που ψήφισαν στον α' γύρο. ΣΤ. Για τον β' γύρο έχουν εκδοθεί νέες σφραγίδες με νέα αρίθμηση που θα αποσταλούν μαζί με το εκλογικό υλικό και ως εκ τούτου η σφραγίδα που χρησιμοποίησε κάθε εκλογικό τμήμα στον α' γύρο πρέπει να αποσυρθεί και να αντικατασταθεί από τη νέα. Η χρήση της παλιάς σφραγίδας θα επιφέρει ακυρότητα του αποτελέσματος.

που θα αποσταλούν μαζί με το εκλογικό υλικό και ως εκ τούτου η σφραγίδα που χρησιμοποίησε κάθε εκλογικό τμήμα στον α' γύρο πρέπει να αποσυρθεί και να αντικατασταθεί από τη νέα. Η χρήση της παλιάς σφραγίδας θα επιφέρει ακυρότητα του αποτελέσματος. Η. Επισημαίνεται ότι αποδεκτά γίνονται τα σύμβολα + (σταυρός) ή x (χι) ή ν (τικ), είτε τίθεται δεξιά είτε αριστερά του ονόματος . Το ψηφοδέλτιο του β' γύρου δεν περιλαμβάνει κουτάκι αριστερά από το όνομα των υποψηφίων.

. Το ψηφοδέλτιο του β' γύρου δεν περιλαμβάνει κουτάκι αριστερά από το όνομα των υποψηφίων. Θ. Οι Υπεύθυνοι Εκλογικών Κέντρων θα πρέπει να παραδώσουν το εκλογικό υλικό στις εφορευτικές επιτροπές την Κυριακή το πρωί πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας . Έως τότε, είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξή του, ώστε να μη διανεμηθούν φάκελοι ή ψηφοδέλτια πριν από την ημέρα των εκλογών.

. Έως τότε, είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξή του, ώστε να μη διανεμηθούν φάκελοι ή ψηφοδέλτια πριν από την ημέρα των εκλογών. Ι. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση στο σύστημα του tablet ή τεχνικό πρόβλημα, σταματά η εκλογική διαδικασία επί τόπου, σφραγίζεται η κάλπη με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και ενημερώνεται η ΕΔΕΚΑΠ.

Σε αυτήν την περίπτωση δε σημειώνονται ονόματα στην κατάσταση ψηφισάντων, αφού δε θα είναι εφικτή η διαπίστευση των ψηφοφόρων μέσω tablet.

Η εκλογική διαδικασία ξεκινά ξανά μόλις επανέλθει η λειτουργία του tablet.

