Σπίρτζης μετά την ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση έσωσε την αξιοπρέπεια του κόμματος - Δεν μπορεί να ακυρωθεί στο Συνέδριο

«Οι υποψηφιότητες είναι μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, άρα το Συνέδριο δεν μπορεί να ακυρώσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής», τόνισε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ

Χρήστος Σπίρτζης

Ικανοποιημένος από τις εξελίξεις και την απόφαση για τον αποκλεισμό του Στέφανου Κασσελάκη από τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίστηκε μετά την ολοκλήρωση της Κεντρικής Επιτροπής ο Χρήστος Σπίρτζης.

«Μετά από περιπέτεια 11 μηνών ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει συντροφικότητα, πορεία προς τα εμπρός. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα βαρύ πολιτικό συνέδριο. Να πάρουμε πρωτοβουλία για έναν κυβερνητικό πόλο. Η απόφαση έσωσε την αξιοπρέπεια του κόμματος», τόνισε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ερώτηση για το αν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε: «Όχι».

Σε ερώτηση για το αν μπορεί το Συνέδριο να ακυρώσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τον αποκλεισμό του Στέφανου Κασσελάκη, είπε: «Όχι γιατί οι υποψηφιότητες έως 24 Οκτωβρίου».
 

