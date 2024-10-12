Ικανοποιημένος από τις εξελίξεις και την απόφαση για τον αποκλεισμό του Στέφανου Κασσελάκη από τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίστηκε μετά την ολοκλήρωση της Κεντρικής Επιτροπής ο Χρήστος Σπίρτζης.

«Μετά από περιπέτεια 11 μηνών ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει συντροφικότητα, πορεία προς τα εμπρός. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα βαρύ πολιτικό συνέδριο. Να πάρουμε πρωτοβουλία για έναν κυβερνητικό πόλο. Η απόφαση έσωσε την αξιοπρέπεια του κόμματος», τόνισε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ερώτηση για το αν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε: «Όχι».

Σε ερώτηση για το αν μπορεί το Συνέδριο να ακυρώσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τον αποκλεισμό του Στέφανου Κασσελάκη, είπε: «Όχι γιατί οι υποψηφιότητες έως 24 Οκτωβρίου».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.