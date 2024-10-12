«Ως εδώ». Με την παραπάνω φράση η Όλγα Γεροβασίλη πιστοποίησε τις προθέσεις της απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη. Μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Γεροβασίλη τόνισε ότι το κόμμα έδειξε μεγάλη ανοχή και υπομονή απέναντι στον πρώην, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, πρόεδρο.

«Η μίνιμουμ πράξη αξιοπρέπειας είναι αυτό που καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα. Είμαστε στο σημείο αυτό μετά από συγκεκριμένες συμπεριφορές, τοποθετήσεις σε πολιτικά θέματα, αλλά και ζητήματα ήθους και ύφους, που τέθηκαν με ευθύνη του πρώην προέδρου», τόνισε και πρόσθεσε:

«Εμείς δεν κάναμε επιθετικές ενέργειες, αλλά αμυντικές ενέργειες όλο αυτό τον καιρό. Το κόμμα έδειξε όλους αυτούς τους μήνες πολύ μεγάλη ανοχή και υπομονή απέναντι στον πρώην πρόεδρο. Από την πλευρά μου έκρουσα τον κώδωνα του κινδύνου ήδη από τον Φεβρουάριο στο συνέδριο, αλλά τότε η άποψή μου δεν ήταν πλειοψηφική. Σήμερα είναι».

Και συνέχισε: «Οι κινήσεις μας είναι αντίδραση στη δράση. Λέμε ένα «Ως εδώ!». Ποιοι μιλούν για τη δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ; Εκείνοι που όταν είχαν την πλειοψηφία δεν ανέχονταν καμιά διαφορετική άποψη κι έφτιαχναν εσωτερικούς εχθρούς και υπονομευτές; Σήμερα είναι μια καθοριστική στιγμή για να διασώσουμε το κόμμα μας και την ιστορία μας».



Πηγή: skai.gr

