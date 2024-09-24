«Είμαι εδώ»: Χαμός στα social media με την καμπάνια του Στέφανου Κασσελάκη

Αφορμή για… πλάκες στάθηκε χθες στο Χ η επανεμφάνιση του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος προανήγγειλε την υποψηφιότητά του με μια ασπρόμαυρη αφίσα με τη φράση «Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ» σε μοβ πλαίσο και το hashtag «#Είμαι_εδώ».
Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ#Ειμαι_εδω pic.twitter.com/28zJ7luM1q— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) September 23, 2024
Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν βουλευτής Χανίων και υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος, Παύλος Πολάκης, που έγραψε με τη σειρά του: «Κι εγώ εδώ είμαι», για να συμπληρώσει: «θα πούμε καμιά σοβαρή κουβέντα τώρα;».
Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήραν οι χρήστες του Χ που «πείραξαν» την προεκλογική αφίσα του Στέφανου Κασσελάκη, κάνοντας της να μοιάζει εξώφυλλο δίσκου.
Κυκλοφόρησε και σπάει ταμεία...— Ιωσήφ Φουσέ (@JosephFouce) September 24, 2024
#Ειμαι_εδω pic.twitter.com/jSVMONa1kb
Εξαντλήθηκε! pic.twitter.com/H8jY2zgt4B— 🇵🇸🇾🇪Μαναφούκιοςصمود🇵🇸 (@universeharis) September 23, 2024
Επίσης, η μορφή του Στέφανου Κασσελάκη στις «πειραγμένες» αφίσες των χρηστών του Χ έδωσε χιουμοριστικά τη θέση της σε άλλα στελέχη του κόμματος, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Αλέξης Τσίπας και ο Στέφανος Τζουμάκας.
Δείτε ενδεικτικά tweets:
«#κι εγώ είμαι εδώ» με μότο «ο πιο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ» έγραψε για τον Παύλο Πολάκη, «#κι όμως είμαι ακόμα εδώ» με μότο «κάποιος ΣΥΡΙΖΑ» έγραψε για τον Χρήστο Σπίρτζη, «#το σκέφτομαι» με μότο «ο άλλος ΣΥΡΙΖΑ» έγραψε για τον Νίκο Φαραντούρη ένας χρήστης.
#Ειμαι_εδω pic.twitter.com/2wtH37HCG3— 𝕁𝕠 𝔻𝕚 🏳️🌈 (@jodigraphics15) September 23, 2024
#Ειμαι_εδω #Με_τον_Στεφανο pic.twitter.com/RVep7e5nit— Vangelis🤘 (@HELL_B0Y) September 23, 2024
Ισως το πιο επιτυχημένο από όλα είναι η... εμφάνιση του Δημήτρη Κουτσούμπα «να μαι κι εγω».
Θα γλυτώσετε νομίζετε κουφάλες ρεφορμιστές - αυριανιστές? pic.twitter.com/oPAcdi8a9L— 🏴 Ο Μπάμπης ο Σουγιάς 🏴 (@tzenimpotsi_) September 23, 2024
