«Είμαι εδώ»: Χαμός στα social media με την καμπάνια του Στέφανου Κασσελάκη

Αφορμή για… πλάκες στάθηκε χθες στο Χ η επανεμφάνιση του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος προανήγγειλε την υποψηφιότητά του με μια ασπρόμαυρη αφίσα με τη φράση «Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ» σε μοβ πλαίσο και το hashtag «#Είμαι_εδώ».

Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν βουλευτής Χανίων και υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος, Παύλος Πολάκης, που έγραψε με τη σειρά του: «Κι εγώ εδώ είμαι», για να συμπληρώσει: «θα πούμε καμιά σοβαρή κουβέντα τώρα;».

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήραν οι χρήστες του Χ που «πείραξαν» την προεκλογική αφίσα του Στέφανου Κασσελάκη, κάνοντας της να μοιάζει εξώφυλλο δίσκου.

Επίσης, η μορφή του Στέφανου Κασσελάκη στις «πειραγμένες» αφίσες των χρηστών του Χ έδωσε χιουμοριστικά τη θέση της σε άλλα στελέχη του κόμματος, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Αλέξης Τσίπας και ο Στέφανος Τζουμάκας.

«#κι εγώ είμαι εδώ» με μότο «ο πιο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ» έγραψε για τον Παύλο Πολάκη, «#κι όμως είμαι ακόμα εδώ» με μότο «κάποιος ΣΥΡΙΖΑ» έγραψε για τον Χρήστο Σπίρτζη, «#το σκέφτομαι» με μότο «ο άλλος ΣΥΡΙΖΑ» έγραψε για τον Νίκο Φαραντούρη ένας χρήστης.

Ισως το πιο επιτυχημένο από όλα είναι η... εμφάνιση του Δημήτρη Κουτσούμπα «να μαι κι εγω».

Πηγή: skai.gr

