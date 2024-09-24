Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χαμός και τρολ στα social media με την καμπάνια του Στέφανου Κασσελάκη «Είμαι εδώ» - «Κι εγώ είμαι εδώ»

Η μορφή του Στέφανου Κασσελάκη στις «πειραγμένες» αφίσες έδωσε τη θέση της στην Όλγα Γεροβασίλη, τον Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και στον Δημήτρη Κουτσούμπα

«Είμαι εδώ»: Χαμός στα social media με την καμπάνια του Στέφανου Κασσελάκη

Αφορμή για…  πλάκες στάθηκε χθες στο Χ η επανεμφάνιση του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος προανήγγειλε την υποψηφιότητά του με μια ασπρόμαυρη αφίσα με τη φράση «Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ» σε μοβ πλαίσο και το hashtag «#Είμαι_εδώ». 

Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν βουλευτής Χανίων και υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος, Παύλος Πολάκης, που έγραψε με τη σειρά του: «Κι εγώ εδώ είμαι», για να συμπληρώσει: «θα πούμε καμιά σοβαρή κουβέντα τώρα;».

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήραν οι χρήστες του Χ που «πείραξαν» την προεκλογική αφίσα του Στέφανου Κασσελάκη, κάνοντας της να μοιάζει εξώφυλλο δίσκου. 

Επίσης, η μορφή του Στέφανου Κασσελάκη στις «πειραγμένες» αφίσες των χρηστών του Χ έδωσε χιουμοριστικά τη θέση της σε άλλα στελέχη του κόμματος, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Αλέξης Τσίπας και ο Στέφανος Τζουμάκας.

Δείτε ενδεικτικά tweets: 

«#κι εγώ είμαι εδώ» με μότο «ο πιο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ» έγραψε για τον Παύλο Πολάκη, «#κι όμως είμαι ακόμα εδώ» με μότο «κάποιος ΣΥΡΙΖΑ» έγραψε για τον Χρήστο Σπίρτζη, «#το σκέφτομαι» με μότο «ο άλλος ΣΥΡΙΖΑ» έγραψε για τον Νίκο Φαραντούρη ένας χρήστης.

Ισως το πιο επιτυχημένο από όλα είναι η... εμφάνιση του Δημήτρη Κουτσούμπα «να μαι κι εγω».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης Παύλος Πολάκης ΣΥΡΙΖΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark