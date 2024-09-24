Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Επίδειξη ευελιξίας με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό ζήτησε το Foreign Office απαντώντας σε ερώτηση του ΣΚΑΙ για το τι ελπίζει να προκύψει ως αποτέλεσμα της σειράς επαφών που γίνονται αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

«Ως εγγυήτρια δύναμη και φίλος όλων των μερών, η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου για τη διαδικασία λύσης υπό τα Ηνωμένα Έθνη είναι ακλόνητη», σημείωσε αρχικά εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Προτρέπουμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν ανοιχτή στάση, ευελιξία και συμβιβασμό και να εργαστούν εποικοδομητικά με τα Ηνωμένα Έθνη προς επιστροφή στις συνομιλίες».

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να δεχθεί και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Σήμερα πραγματοποιείται η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το Κυπριακό να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα.

