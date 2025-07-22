Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή για την υπόθεση των Τεμπών και την Προανακριτική Επιτροπή για την παραπομπή ή μη του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

«Δεν θα μας βρείτε συμμέτοχους σ΄ αυτή την παρωδία Προανακριτικής Επιτροπής. Είναι η μόνη επιλογή πολιτικής αξιοπρέπειας. Θα μείνετε μόνοι σας, με τα ψέματά σας. Δεν νομιμοποιούμε τις μεθοδεύσεις σας», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης χειροκροτούμενος από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ οι οποίοι κι αποχώρησαν με τη λήξη της ομιλίας του από τη διαδικασία της Βουλής για την έγκριση του πορίσματος για τη παραπομπή ή όχι του Κώστα Αχ. Καραμανλή σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με σκληρή φρασεολογία, κατήγγειλε την κυβέρνηση της ΝΔ για μεθοδεύσεις με στόχο την αθώωση και παραγραφή για όσα κατηγορείται ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, για την υπόθεση των Τεμπών, καθώς και για κυνισμό, επικαλούμενος την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ. «Επενδύετε κυνικά στην κόπωση της κοινής γνώμης. Λέτε πως έχετε τους 151 και δεν σας ελέγχει κανείς. Νομίζετε πως με αυτό το θράσος θα σας δώσει ξανά πλειοψηφία ο ελληνικός λαός; Τον υποτιμάτε! Πληγώνετε την εικόνα της χώρας και κάθε λεπτό παραμονής στην εξουσία είναι επιζήμια για τη χώρα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι απέναντι σε μια παράταξη που εργαλειοποιεί τα πάντα για να συγκαλύψει τις ευθύνες της.

Εξίσου οξεία ήταν η κριτική του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου κατηγόρησε την κυβέρνηση για σχέδιο συμψηφισμού και απαλλαγή των δύο υπουργών της. «Θέλετε να το θάψετε, να εμποδίσετε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τον έλεγχο της Δικαιοσύνης. Αποφασίσατε να κάνετε δώρο την παραγραφή στον κ. Βορίδη και την αμνήστευση στον κ. Αυγενάκη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Με αφορμή την παραίτηση και αποχώρηση στελέχους του ΠΑΣΟΚ, στο Ηράκλειο, πρόσθεσε πως παρακολουθεί την προσπάθεια συμψηφισμού από κυβερνητικά στελέχη και τους «μιντιακούς πραίτορες του κ. Μητσοτάκη, που θέλουν να λασπώσουν οποιονδήποτε για να μην αποκαλυφθεί η εγκληματική οργάνωση, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μια "γαλάζια" εγκληματική οργάνωση με καθετοποιημένη δομή Καμόρας, όπου όλοι τους είναι στελέχη της ΝΔ».

«Με τι; Με το ότι πριν 5 χρόνια ένα τοπικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ πήρε επιδότηση, την οποίο επέστρεψε, και το αποπέμψαμε σε λίγες ώρες», συμπλήρωσε και τόνισε σε προσωπικό τόνο: «Το είπα και το έκανα. Εσείς τι κάνατε; Ποιος μας κουνάει το δάκτυλο; Ο πρωθυπουργός της παρακμής, της ατιμωρησίας και της αδιαφάνειας;».

Μίλησε για υποκρισία Φαρισαίων της ΝΔ και υπογράμμισε πως «το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται. Ψηφίστε την πρότασή μας για συγκρότηση Προανακριτικής και εμείς θα ψηφίσουμε για Εξεταστική από το 1821», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης και αποχώρησε ακολουθούμενος από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

