Με μια ανάρτηση στα social media ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός, Γιάννης Μανιάτης, εξέφρασε τη δημόσια στήριξή του στον Νίκο Ανδρουλάκη, στν οποίον, όπως είπε, «αξίζει να δώσουμε την ευκαιρία να ολοκληρώσει την προσπάθεια».

«Με τον Νίκο Ανδρουλάκη με συνδέει βαθιά φιλία και δύσκολοι πολιτικοί αγώνες σε καιρούς σκληρούς, όταν ήμασταν απελπιστικά μόνοι στην προσπάθεια να σώσουμε τη χώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μανιάτης, ενώ για τον έτερο υποψήφιο, Χάρη Δούκα, ανέφερε ότι «είμαστε συνάδελφοι και φίλοι εδώ και πολλά χρόνια και δουλεύουμε επιστημονικά μαζί με αφοσίωση στον κοινό σκοπό της πράσινης μετάβασης».

Πηγή: skai.gr

