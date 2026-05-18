Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον ΣΚΑΪ παραχώρησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος σε ζητήματα της καθημερινότητας στην πρωτεύουσα, στον τουρισμό, τα ηλεκτρικά πατίνια, τα έργα στον Βοτανικό, αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις.

Αναφορικά με την υπόθεση της ορκωμοσίας του Πέτρου Κωνσταντίνου, ο κ. Δούκας διευκρίνισε ότι η διαδικασία επαναλήφθηκε αποκλειστικά για τυπικούς λόγους, καθώς, όπως είπε, είχε προηγηθεί κανονικά η ορκωμοσία. «Υπήρξε κανονικός όρκος. Απλά δεν υπήρξε, έτσι όπως διαφάνηκε, ενώ υπέγραψε ο κύριος Κωνσταντίνου, η επανάληψη», ανέφερε, εξηγώντας ότι η πολιτική δήλωση της συγκεκριμένης παράταξης γίνεται εδώ και περίπου 10 χρόνια, τόσο επί δημαρχίας Καμίνη όσο και επί Μπακογιάννη.

«Για να είμαστε απολύτως εντάξει και στο τυπικό κομμάτι, έγινε επανάληψη και προχωράμε», σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο πως είναι «απαράδεκτο να χρησιμοποιούμε τέτοιες διαδικασίες για να δημιουργούμε πολιτικά οφέλη».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δημόσια συζήτηση που είχε με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη για τον τουρισμό και τη φέρουσα ικανότητα της Αθήνας. Όπως είπε, η Αθήνα έχει πλέον εξελιχθεί στον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της χώρας, υποδεχόμενη σχεδόν 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, με μέση διάρκεια παραμονής τις 3,5 ημέρες.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι, σύμφωνα με σχετική μελέτη, η πρωτεύουσα δεν αντιμετωπίζει ακόμη συνθήκες αντίστοιχες με τη Βαρκελώνη ή τη Βενετία, ωστόσο πρέπει να ληφθούν μέτρα εγκαίρως ώστε να μη φτάσει σε αυτό το σημείο. «Πρέπει να δράσουμε σαν να είμαστε Βαρκελώνη για να μη συμβεί αυτό», είπε χαρακτηριστικά, προτείνοντας «πάγωμα» της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε κορεσμένες περιοχές, καθώς και συζήτηση για την περαιτέρω ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων σε γειτονιές όπως το Κουκάκι, η Ακρόπολη και η Πλάκα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μέρος του τέλους διαμονής που καταβάλλουν οι τουρίστες θα πρέπει να επιστρέφει στον δήμο για έργα υποδομών.

«Οι τουρίστες πάνε στα πολυτελή ξενοδοχεία και δίνουν 10 ευρώ τη μέρα. Από αυτό καταλήγει στον Δήμο Αθηναίων 0 ευρώ. Παγκόσμια πρωτοτυπία», σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι η κ. Κεφαλογιάννη συμφώνησε με την ανάγκη αλλαγής του πλαισίου.

«Ανοιχτή πιλοτικά για 3 μήνες η Β. Όλγας, δεν πολέμησα το έργο»

Ο Χάρης Δούκας μίλησε και για τη Βασιλίσσης Όλγας, η οποία, όπως είπε, άνοιξε πιλοτικά για 3 μήνες με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. «Δεν το είχα πολεμήσει το έργο, το αντίθετο», ανέφερε, εξηγώντας ότι είχε εξαρχής προτείνει έναν πολυτροπικό δρόμο και όχι έναν αποκλειστικό πεζόδρομο.

«Τελικά υπάρχουν λωρίδες, τελικά είναι ήπια η κυκλοφορία, τελικά μπαίνουν αμάξια και μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος καλό, όλα καλά», σχολίασε.

Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια, ο δήμαρχος Αθηναίων υποστήριξε ότι είναι σωστή η απαγόρευσή τους, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο δήμος δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ουσιαστικούς περιορισμούς, καθώς οι άδειες δίνονταν από το υπουργείο και όχι από τον ίδιο τον δήμο.

Όπως είπε, στην Αθήνα δραστηριοποιούνται 3 μεγάλες και κάποιες μικρότερες εταιρείες με συνολικά περίπου 5.000 πατίνια.

«Εμείς φτιάξαμε μια κανονιστική η οποία μας γύρισε πίσω από την αποκεντρωμένη γιατί ήταν πάρα πολύ αυστηρή», σημείωσε, εξηγώντας ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. «Μπορούσε δηλαδή ένας ανήλικος να πάρει ένα πατίνι και να τρέχει με όση ταχύτητα θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, περιέγραψε και τις δυσκολίες απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων πατινιών από τον δρόμο, λέγοντας ότι ο δήμος δεν είχε δικαίωμα άμεσης παρέμβασης.

«Μου λένε γιατί δεν τα μαζεύεις δήμαρχε. Αν είναι ένα πατίνι μόνο κάπου παρατημένο δεν μου επιτρέπεται να το μαζέψω», είπε, εξηγώντας πως απαιτείται πρώτα ειδοποίηση της εταιρείας και αναμονή αρκετών ωρών.

«Μουσείο και πάρκο το Απ. Νικολαΐδης, θα βρούμε τρόπο να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο έργο του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, τονίζοντας ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά. Όπως αποκάλυψε, στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να φτάσει από την Ιταλία και το στέγαστρο του γηπέδου, ενώ παράλληλα προχωρούν συνοδά έργα υποδομής στην περιοχή.

Ο δήμαρχος σημείωσε πως δημιουργούνται συνολικά 8 χιλιόμετρα νέων οδικών αξόνων, μεταξύ των οποίων και η νέα λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, που στόχο έχει να αποσυμφορήσει τον Κηφισό.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία 25 στρεμμάτων πρασίνου με γήπεδα μπάσκετ και πάρκα σκύλων κάτω από τη λεωφόρο Αθηνών.

Για το γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» σημείωσε πως αμέσως μετά θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της ανάπλασης, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα διατηρηθεί και η ιστορική κερκίδα, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία μουσείου και πάρκου στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

