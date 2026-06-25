Σαφές μήνυμα υπέρ της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο έστειλε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την ανάπτυξη γερμανικού αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στη Μαλάτεια, την πραγματοποίηση κοινής αεροπορικής άσκησης με την Αίγυπτο και το Αζερμπαϊτζάν, καθώς και την προμήθεια νέων μεταγωγικών αεροσκαφών C-130J.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, σχολιάζοντας δημοσιεύματα για ενδεχόμενο νέο σχέδιο του ΟΗΕ για το Κυπριακό, υποστήριξε ότι μια «μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση» μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της αναγνώρισης της «κυρίαρχης ισότητας» και του «ισότιμου διεθνούς καθεστώτος» των Τουρκοκυπρίων.

«Η στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό είναι σαφής, ξεκάθαρη και αμετάβλητη. Καμία πρωτοβουλία που αγνοεί τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού και επιδιώκει να διαταράξει τις ευαίσθητες ισορροπίες στο νησί δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Άγκυρα θεωρεί την ασφάλεια του ψευδοκράτους άμεσα συνδεδεμένη με τη δική της ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ενεργεί ως «εγγυήτρια δύναμη» στην Κύπρο.

Γερμανικοί Patriot στη Μαλάτεια

Ο Ακτούρκ ανακοίνωσε επίσης ότι χθες 24 Ιουνίου τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία γερμανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην περιοχή Kürecik της Μαλάτειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γερμανικό σύστημα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Μόνιμου Σχεδίου Άμυνας του ΝΑΤΟ και αντικατέστησε το αμερικανικό σύστημα Patriot που βρισκόταν μέχρι σήμερα στην ίδια περιοχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανακοίνωση για την αναθεώρηση της μεγάλης διεθνούς αεροπορικής άσκησης «Anadolu Kartalı-2026» («Αετός της Ανατολίας»).

Όπως έγινε γνωστό, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή και ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, η άσκηση μετατράπηκε σε τριμερή αεροπορική δραστηριότητα με τη συμμετοχή της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Αζερμπαϊτζάν.

Στην άσκηση συμμετέχουν δύο αεροσκάφη SU-25 της αζέρικης πολεμικής αεροπορίας και πέντε μαχητικά F-16 της Αιγύπτου.

Αναφερόμενος στα εξοπλιστικά προγράμματα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η διαδικασία προμήθειας αεροσκαφών C-130J εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Στόχος της Άγκυρας είναι να εντάξει δύο νέα μεταγωγικά αεροσκάφη στο δυναμικό της μέχρι το τέλος του 2026, ενώ οι παραδόσεις των υπόλοιπων αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Επίθεση κατά του Ισραήλ

Ο υποναύαρχος Ακτούρκ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαιρετίζοντας τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ωστόσο, εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί «το μεγαλύτερο εμπόδιο στις προσπάθειες συμβιβασμού» στην περιοχή.

«Παρά τη συμφωνία που υπογράφηκε, το Ισραήλ συνεχίζει να διατηρεί επιθετική στάση και παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο στις προσπάθειες εξομάλυνσης. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να επιδείξει πιο αποφασιστική στάση απέναντι στις πολιτικές του Ισραήλ», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

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