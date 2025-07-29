Παπαστεργίου στον ΣΚΑΪ για τις κάμερες στους δρόμους: Στόχος να μπουν σε λειτουργία εντός του 2026

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια των καμερών από την ελληνική κυβέρνηση, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100,3, χτες, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο στόχος είναι να τεθούν σε λειτουργία οι κάμερες εντός του 2026 ενώ μέσα στο τρέχον έτος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, με τον σχετικό διαγωνισμό, ύψους 5 εκατ. ευρώ, να έχει ήδη προκηρυχθεί και στις 13 Ιουνίου θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών, όπως σημείωσε ο υπουργός.

Πού θα τοποθετηθούν οι κάμερες

Οι 2.000 κάμερες θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει η Τροχαία, αρχικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη και θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, τη μη χρήση της ζώνης και την ενασχόληση με το κινητό τηλέφωνο παράλληλα με την οδήγηση. Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου οι κάμερες θα μπορούν να κάνουν και αναγνώριση του προσώπου.

Παράλληλα, θα προστεθούν 500 κάμερες μέσα στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ για τον έλεγχο των παραβιάσεων στις λεωφορειολωρίδες ενώ θα προστεθούν και 388 κάμερες από την Περιφέρεια της Αττικής που θα τοποθετηθούν σε 41 οδικούς άξονες σε 17 δήμους.

Μαζί με τις κάμερες που διαθέτει η Αττική Οδός, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα μπορεί να καταγράφει τις παραβιάσεις του ΚΟΚ στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, τονίζει ο κ. Παπαστεργίου.

Η τοποθέτηση και η λειτουργία των καμερών θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρείας ενός εντός του υπουργείου Μεταφορών θα λειτουργεί ο φορέας για την βεβαίωση και την πληρωμή των κλήσεων.

Πώς θα λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα

Αναφορικά με το πληροφοριακό σύστημα, ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε πως όταν ένας οδηγός θα παραβιάζει τον ΚΟΚ, το σύστημα UA θα καταγράφει την παράβαση με φωτογραφίες και βίντεο. Στη συνέχεια, ο πολίτης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του, όπως το έχει δηλώσει στο Μητρώο Επικοινωνίας.

Η κλήση θα αποθηκεύεται με όλα τα σχετικά στοιχεία στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και, εφόσον επιβεβαιωθεί, εμφανίζεται στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr.

Από εκεί μπορεί να την εξοφλήσει ο πολίτης ηλεκτρονικά ή να ασκήσει ένσταση. Ακόμη και η αφαίρεση διπλώματος, εφόσον δικαιολογείται, θα γίνεται ψηφιακά.

Πηγή: skai.gr

