Δούκας: H κυβέρνηση εφαρμόζει την εξοντωτική 6ήμερη εργασία ενώ άλλες χώρες εξετάζουν την 4ήμερη

Ο Χάρης Δούκας συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δούκας

Συνάντηση με τους εκπροσώπους του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης είχε σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, οποίος στη συνέχεια προχώρησε σε ανάρτηση στην οποία ασκεί κριτική για την εφαρμογή εξαήμερης εργασίας σε ορισμένους κλάδους. 

«Την ώρα, που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ανοίγει σοβαρά η συζήτηση για 4ημερη εργασία, χωρίς μείωση αποδοχών, στην Ελλάδα η κυβέρνηση εφαρμόζει -σε πολλούς παραγωγικούς κλάδους- την εξοντωτική 6ήμερη εργασία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Χ. Δούκας. 

Δείτε την ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χάρης Δούκας εργασία
