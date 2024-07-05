Συνάντηση με τους εκπροσώπους του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης είχε σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, οποίος στη συνέχεια προχώρησε σε ανάρτηση στην οποία ασκεί κριτική για την εφαρμογή εξαήμερης εργασίας σε ορισμένους κλάδους.

«Την ώρα, που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ανοίγει σοβαρά η συζήτηση για 4ημερη εργασία, χωρίς μείωση αποδοχών, στην Ελλάδα η κυβέρνηση εφαρμόζει -σε πολλούς παραγωγικούς κλάδους- την εξοντωτική 6ήμερη εργασία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Χ. Δούκας.

Δείτε την ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

Στα λόγια η ΝΔ βρίσκεται σταθερά στον πυρήνα της Ευρώπης.

Στην πράξη, όμως, τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Την ώρα, που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ανοίγει σοβαρά η συζήτηση για 4ημερη εργασία, χωρίς μείωση αποδοχών, στην Ελλάδα η κυβέρνηση εφαρμόζει -σε πολλούς παραγωγικούς… pic.twitter.com/Q2PVh1yW4S — Haris Doukas (@h_doukas) July 5, 2024

Πηγή: skai.gr

