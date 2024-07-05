Βίντεο που τραβήχτηκε από τις φυλακές, με ισχυρή αστυνομική συνοδεία δείχνει τον Φρέντη Μπελέρη να μεταφέρεται από τις φυλακές στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που θα αποφασίσει αν είναι έκπτωτος δήμαρχος Χειμάρρας.

Η απόφαση θα κρίνει τις δημοκρατικές διαδικασίες και αν θα προκηρυχθούν νέες εκλογές.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από αλβανικά ΜΜΕ φαίνεται ο εκλεγμένος Ευρωβουλευτής της Ν.Δ συνοδεία τεσσάρων αστυνομικών να μεταφέρεται στο κτίριο, ως ποινικός κρατούμενος.

Δείτε το βίντεο:

Υπενθυμίζεται ότι στον Μπελέρη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών την Τρίτη (25/6) από το δικαστήριο.

Θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ το επόμενο βήμα που θα ακολουθήσει είναι η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σημειώνεται πως η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (KQZ) ανέβαλε την απόφαση σχετικά με την εγκυρότητα της θητείας του εκλεγμένου δημάρχου της Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη και ενημέρωσε πως η απόφαση αναμένεται σήμερα.

Η εκπρόσωπος του Φρέντη Μπελέρη, δικηγόρος Κλοντιάνα Γκιουζάρι, ζήτησε να μην ληφθεί απόφαση για τη θητεία του Μπελέρη χωρίς την παρουσία του, ώστε να μπορέσει να παρουσιάσει τα επιχειρήματά του.

«

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.