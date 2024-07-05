Καθαιρέθηκε από δήμαρχος Χειμάρρας, ο Φρέντη Μπελέρης μετά την απόφαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.
Νωρίτερα ο εκλεγμένος δήμαρχος, είχε μεταφερθεί από τις φυλακές στο κτήριο της επιτροπής για την επικείμενη συνεδρίαση και την ανακοίνωση της απόφασης καθώς ο ίδιος είχε εκδηλώσει την επιθυμία να είναι «παρών» στη διαδικασία.
Μετά την εξέταση της υπόθεσης, η εκλογική επιτροπή (CEC) αποφάσισε ότι ο Μπελέρης χάνει τη θητεία του ως δήμαρχος Χειμάρρας.
Βίντεο από τη συνεδρίαση της επιτροπής:
Ο Φρέντης Μπελέρης έχει προθεσμία 30 ημερών για να αποφασίσει αν θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της ΚΕΕ.
Ο επικεφαλής επίτροπος της εκλογικής επιτροπής, Ilirjan Celibashi, όπως αναφέρει το ximara.gr τόνισε ότι η επιτροπή δεν ευνοεί κανέναν και ότι η απόφαση δεν λήφθηκε με σκοπό να βλάψει τα συμφέροντα κάποιου.
Ωστόσο, ο δικηγόρος του Μπελέρη υποστήριξε ότι η ΚΕΕ δεν έχει την εξουσία να ακυρώσει τη θητεία του καθώς δεν άσκησε ποτέ τα καθήκοντά του ως δήμαρχος.
Ωστόσο, ο Celibashi αντέτεινε ότι η ΚΕΕ όντως έχει αυτή την αρμοδιότητα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα.
Βίντεο από τη μεταγωγή του Μπελέρη:
Σύμφωνα με τον νόμο περί αποποινικοποίησης, άτομα που έχουν καταδικαστεί για ορισμένα εγκλήματα απαγορεύεται να κατέχουν δημόσια αξιώματα.
Η απόφαση της ΚΕΕ έχει προκαλέσει αντιδράσεις από το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο κατηγορεί την επιτροπή για μεροληψία.
Η Χιμάρα αναμένεται πλέον να πάει σε νέες εκλογές.
Ο Φρέντης Μπελέρης, είχε εκλεγεί στις 14 Μαΐου επικεφαλής του δήμου Χειμάρρας, αλλά δύο μέρες πριν το αποτέλεσμα συνελήφθη για εξαγορά ψήφων.
