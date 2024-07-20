Βουλή: Κατατέθηκε η σύμβαση συγχώνευσης της Παγκρήτιας Τράπεζας με την Τράπεζα Αττικής

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση της από 18.7.2024 Σύμβασης Συγχώνευσης και Επένδυσης μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «THRIVEST HOLDING LTD».

Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση, το νομοσχέδιο αποβλέπει στη «συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της Παγκρήτιας Τράπεζας, καθώς και της Τράπεζας Αττικής (Attica Bank), στην οποία το Δημόσιο έχει ήδη επενδύσει σημαντικά. Η τράπεζα που θα προκύψει μετά την εξυγίανση και τη συγχώνευση των δύο ανωτέρω τραπεζών θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός πέμπτου τραπεζικού πυλώνα, ο οποίος θα διασφαλίζει την ύπαρξη ενός ανταγωνιστικότερου τραπεζικού περιβάλλοντος, επ' ωφελεία των καταθετών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων».

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής, θα τεθεί για επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουλίου και αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

