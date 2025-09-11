Λογαριασμός
Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πάνω από 30% στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ - 16,5 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ

Τι απάντησαν οι πολίτες για το «κόμμα Τσίπρα», ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό και ποια είναι τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία

Κάλπες

Το πρώτο αποτύπωμα των νέων μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ καταγράφει η δημοσκόπηση της Opinion Poll, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24, με τη Νέα Δημοκρατία να «τσιμπάει» σε ποσοστά και να ανεβαίνει πάνω από το 30% στην εκτίμηση ψήφου.

Το κυβερνών κόμμα, με βάση τα στοιχεία της δημοσκόπησης και ποσοστό 30,5%, δείχνει να έχει αυξήσει τη διαφορά στις 16,5 μονάδες από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ (14%), ενώ «μάχη» για την τρίτη θέση δίνουν η Πλεύση Ελευθερίας (11,7%) και η Ελληνική Λύση (11,5%). Ο δε ΣΥΡΙΖΑ, έχει «κατρακυλήσει» στο 4,2%, ενώ το ΚΚΕ εμφανίζεται στην εκτίμηση, στο 7,4%.

Opinion Poll

Opinion Poll

Opinion Poll

Opinion Poll

Η ακρίβεια και η οικονομία κορυφαία προβλήματα για τον κόσμο

Το κόστος ζωής και η δυσκολία κάλυψης των καθημερινών αναγκών, παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες, όπως καταγράφεται και στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.

Το 56,6% των ερωτηθέντων απάντησε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι η ακρίβεια και ένα επιπλέον 30% η οικονομία.

Opinion Poll

Opinion Poll

Οι πολίτες ζητούν μεγαλύτερες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση

Όσον αφορά στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σχεδόν οι 7 στους 10 πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι.

Opinion Poll

Opinion Poll

Ένας στους τρεις δήλωσαν τον... κανέναν για καταλληλότερο πρωθυπουργό

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση των πολιτών και για τον καταλληλότερο αρχηγό για πολιτικό. Ένας στους τρεις (31,8%) δήλωσαν ότι θεωρούν καταλληλότερο τον... κανέναν, ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης (27,9%) και σε μεγάλη απόσταση, με 7,2% στην τρίτη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης, πολύ κοντά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου (7,1%).

Opinion Poll

Opinion Poll

Κόμμα Τσίπρα: Ένας στους τρεις θα το ψήφιζε ή θα μπορούσε να το ψηφίσει

Η δημοσκόπηση της Opinion Poll έθεσε και το θέμα της πιθανής δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ή μίας πρωτοβουλίας από τον πρώην πρωθυπουργό.

Το 6,5% δήλωσε ότι θα ψήφιζε σίγουρα το κόμμα Τσίπρα, ενώ ένα επιπλέον 25,3% δήλωσε ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει.

Opinion Poll

Opinion Poll

