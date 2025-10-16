Κουτσούμπας: Πέντε ερωτήματα στον πρωθυπουργό για την εξωτερική πολιτική

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη διάρκεια της δευτερολογίας του στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή επί της εξωτερικής πολιτικής, είπε ότι «το ΚΚΕ έθεσε τα εξής ερωτήματα στον πρωθυπουργό για τα οποία δεν πήρε απάντηση:

-- Θα αναγνωρίσετε το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με βάση την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής από το 2015;

--Καταδικάζετε, ναί ή όχι, τις απαράδεκτες επιθέσεις του υπουργού σας (σ.σ. 'Αδωνι Γεωργιάδη) στο ΚΚΕ περί αντισημιτισμού;

--Σχεδιάζετε -η απάντηση είναι απλή ναί ή όχι -να στείλετε στρατεύματα στην Ουκρανία;

--Είναι ή δεν είναι αληθή τα δημοσιεύματα ότι η πρώτη αποστολή της φρεγάτας Bellhara που θα παραδοθεί τον Δεκέμβριο σχεδιάζετε να είναι στον Ειρηνικό Ωκεανό σε άσκηση των ΗΠΑ; Έχουμε καταθέσει σχετική Ερώτηση, το έθεσα κι εγώ ο ίδιος στον κ. Δένδια εδώ μέσα, αλλά απάντηση δεν υπάρχει.

--Τι έγινε τον Ιούλιο του 2024 στην Κάσο και στην Κάρπαθο στη διάρκεια των ερευνών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και τι θα γίνει με τα χρήματα που πληρώνει ο ελληνικός λαός γι' αυτό το έργο;».

«Δεν απαντάτε», είπε στη συνέχεια ο Δ. Κουτσούμπας, όπως δεν απαντούσατε και όταν το ΚΚΕ έγκαιρα, από τη Σύνοδο του Βίλνιους το 2023, μίλησε για διάλογο υπό ΝΑΤΟϊκή ομπρέλα και αμερικανική εποπτεία» είπε στη συνέχεια, σημειώνοντας ότι «μόνο το ΚΚΕ αποκάλυψε τους πραγματικούς στόχους, ενημέρωσε το λαό ότι στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων είναι η ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Συμπλήρωσε λέγοντας ότι «η κυβέρνηση τότε δεν αντιδρούσε, ενώ το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλα κόμματα υποστήριξαν αυτή τη διαδικασία, επομένως ό,τι κι αν ισχυρίζονται σήμερα είναι εκτεθειμένα».

Είπε ότι σήμερα εξακολουθεί και «η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωατλαντισμού να δίνετε όρκους πίστης στους στρατηγικούς σας συμμάχους, ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, καλλιεργείτε ψευδαισθήσεις για τη συμβολή τους στην βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κρύβετε ότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει εθνικά σύνορα στο Αιγαίο και το αντιμετωπίζει ως επιχειρησιακό πεδίο στην αναμέτρηση με τους ανταγωνιστές του. Προσδοκάτε από τις ΗΠΑ, αλλά ο Τράμπ θεωρεί την Τουρκία πολύτιμο σύμμαχο, προσδοκάτε από το ΝΑΤΟ αλλά ο γενικός γραμματέας του, Μάρκ Ρούτε, σας εκθέτει μιλώντας για τον "τεράστιο ρόλο" της Τουρκίας μέσα στο ΝΑΤΟ και τη σημασία της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας».

Επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «το καθοριστικό είναι οι στρατηγικές σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία, αυτή η κατεύθυνση κυριαρχεί κι εσείς βαυκαλίζεστε και θεωρείτε την ΕΕ ως σημείο αναφοράς για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και την επίλυση του Κυπριακού».

«Εμείς λέμε ότι κοροιδεύετε συνειδητά τον ελληνικό λαό. Έχουμε φθάσει στο σημείο να βγαίνουν Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποκαλούν το ψευδοκράτος "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" δίνοντας αέρα στα πανιά των διεκδικήσεων της τουρκικής άρχουσας τάξης. Ταυτόχρονα ο μηχανισμός SAFE ως εργαλείο άντλησης κεφαλαίων ύψους 150 δισ. ευρώ από τις αγορές για την πολεμική οικονομία, άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη της Τουρκίας. Οι ενστάσεις της κυβέρνησης ήταν μάλλον για το θεαθήναι και τώρα θυμηθήκατε το casus belli, τις γκρίζες ζώνες που τα είχατε ξεχάσει στο όνομα των "ήρεμων νερών"».

Είπε ότι «οι σύμμαχοί σας στην ΕΕ ήξεραν καλά για την απειλή πολέμου και για την κατοχή στην Κύπρο, αλλά σας αγνόησαν για χάρη των στρατηγικών τους επιδιώξεων».

Σχολιάζοντας τις θέσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για ένα «νέο Ελσίνκι», ο Δ. Κουτσούμπας υπενθύμισε ότι στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι της ΕΕ, επί πρωθυπουργίας Κ. Σημίτη, η ΕΕ «υιοθέτησε θέσεις του τουρκικού κράτους με επικίνδυνες διαστάσεις».

Προσθέτοντας ότι εκεί ελήφθη η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, επισήμανε ότι «ευθύς αμέσως επιχειρήθηκε να επιβληθεί το διχοτομικό Σχέδιο Ανάν που απέρριψε ο κυπριακός λαός, η κατοχή του 37% του νησιού παραμένει και είναι σε εξέλιξη τα σχέδια της διχοτόμησης, συνομοσπονδιοποίησης ή δύο κρατών».

«Καλλιεργήσατε αυταπάτες για τον ρόλο του Χαφτάρ και του επιτελείου του στην Ανατολική Λιβύη και εκτεθήκατε, αφού σήμερα κι αυτή η πλευρά ετοιμάζεται να επικυρώσει του Τουρκολιβυκό Σύμφωνο» είπε, θέτοντας, μεταξύ άλλων, το ερώτημα «Από πού κι ως πού μπορεί να κατοχυρώσει η αμερικάνικη Chevron τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας;

«Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας μπαίνει πιο βαθειά στη δίνη ανταγωνισμών και πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για νέες περιπέτειες» υπογράμμισε.

«Βάζετε όλοι σας, με πρώτη ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, τον λαό μας σε περιπέτειες. Γι' αυτό έχουμε χρέος να σας αποκαλύπτουμε, να δείχνουμε έναν άλλο δρόμο για τον ελληνικό λαό.

Εσείς τον δρόμο σας με τους ιμπεριαλιστές συμμάχους σας κι εμείς τον δικό μας, με τον λαό, μαζί με τους άλλους λαούς, μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, που παλεύει μέσα σε αντίξοες συνθήκες. Κόντρα στην προκλητική προσπάθεια συνολικά διαστρέβλωσης, ωραιοποίησης της πραγματικότητας, θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τον λαό, να τον προετοιμάζουμε για τις όλες εξελίξεις.

Να μπολιάζουμε τους αγώνες του με τα αιτήματα, όπως για:

--Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν.

--Να βγει τώρα η Ελλάδα από τα πολεμικές επεμβάσεις, σφαγεία, να επιστρέψουν τα πλοία, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ο εξοπλισμός που βρίσκεται εκτός συνόρων.

--Κανένας φαντάρος μας έξω από τα σύνορα!

--Να κλείσουν όλες οι αμερικάνικες βάσεις.

--Όχι στους υπέρογκους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς και στην πολεμική οικονομία που πληρώνει ο λαός, σήμερα με τα χρήματά του και αύριο ίσως και με το αίμα του.

Λεφτά για την παιδεία, για την υγεία, για την προστασία από τις φυσικές καταστροφές.

--Απόσυρση από τις κυρώσεις στη Ρωσία, που επίσης τις πληρώνει ο ελληνικός λαός.

--Καμία σκέψη για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

--Να αναγνωριστεί το ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

«Αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που πρέπει να δρομολογηθούν. Συνεχίζουμε στον δρόμο της συντονισµένης λαϊκής πάλης για την επανένωση της Κύπρου και του λαού της. Για Κύπρο ανεξάρτητη, ενιαία, δηλαδή ένα και όχι δύο κράτη, µε µία και µόνη κυριαρχία, µία ιθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρµενίων και Λατίνων, χωρίς κατοχικά και κάθε είδους άλλα ξένα στρατεύµατα, χωρίς βάσεις, χωρίς εγγυητές και προστάτες, µε τον λαό της κυρίαρχο» πρόσθεσε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε:

«Πραγματικά "ισχυρή Ελλάδα" θα υπάρξει μόνο όταν ο λαός της θα μπορεί να ζει με βάση τις δυνατότητες της εποχής, με ειρήνη, με συνεργασία με τους άλλους λαούς της περιοχής, έξω από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και κάθε άλλη συμμαχία ιμπεριαλιστών. Όταν θα έχει στείλει εκεί που τους πρέπει όλους αυτούς τους εκμεταλλευτές του μόχθου του και θα έχει πάρει την διακυβέρνηση ο ίδιος, την εξουσία και το κράτος στα δικά του τίμια και δυνατά χέρια. Για αυτή την προοπτική αξίζει πραγματικά κάθε αγώνας, κάθε θυσία!»

