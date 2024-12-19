Ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, στο πλαίσιο του οικιστικού προγράμματος που υλοποιεί το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, υπέγραψε σήμερα, Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, την έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και την κατακύρωση 14 διαγωνιστικών διαδικασιών για την κατασκευή κτηριακών συγκροτημάτων.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις αφορούν την κατασκευή πέντε κτηριακών συγκροτημάτων στη Λέσβο, πέντε (5) στη Χίο, πέντε στη Ρόδο, τεσσάρων στην Αλεξανδρούπολη, τεσσάρων στην Κω, τριών στη Λήμνο, τριών στη Σάμο και δύο στην Ορεστιάδα.

Όπως ανακοινώθηκε, το συνολικό κόστος ανέρχεται περίπου στα 43,7 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ενώ κάθε κτηριακό συγκρότημα θα περιλαμβάνει 13 διαμερίσματα.

«Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούμε το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων, ξεκινώντας από τον Έβρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως είχαμε προαναγγείλει με τον υπουργό κ. Δένδια» ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης.

«Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι είμαστε δίπλα στα στελέχη μας και τις οικογένειές τους, αυξάνοντας έμμεσα το εισόδημά τους και αναγνωρίζοντας την υψηλή αποστολή που επιτελούν καθημερινά για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των δικαίων της πατρίδας μας» υπογράμμισε ο υφυπουργός.

