Μικρή άνοδο καταγράφει η Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Την ίδια στιγμή, εντύπωση προκαλεί το υψηλό ποσοστό αποδοχής που συγκεντρώνει η Μαρία Καρυστιανού σε περίπτωση που προχωρούσε στη δημιουργία δικού της πολιτικού φορέα.

Αναλυτικά, στο ερώτημα «πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ;», το 22% των ερωτηθέντων απαντά «πολύ/αρκετά», το 77% «λίγο/καθόλου», ενώ 1% δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ». Ωστόσο, όταν οι πολίτες ρωτήθηκαν αν υπήρξε μέτρο ή εξαγγελία που τους αφορά προσωπικά, το 40% απάντησε θετικά, το 58% αρνητικά και 2% επέλεξε «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Ιδιαίτερο προβληματισμό για την κυβέρνηση προκαλεί το γεγονός ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα για τους πολίτες. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «ποιο από τα παρακάτω σας δυσκολεύει περισσότερο στην καθημερινότητα;», το 37% απάντησε «οι αγορές στο σούπερ μάρκετ», το 31% «οι λογαριασμοί ενέργειας», το 13% «μια έκτακτη δαπάνη», το 12% «ενοίκιο/κοινόχρηστα», το 4% «λογαριασμοί τηλεφώνου» και το 3% «κάποιο άλλο ζήτημα».

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνει 26,7%, το ΠΑΣΟΚ 14,6%, η Ελληνική Λύση 9,8%, το ΚΚΕ 8,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,6%, η Φωνή Λογικής 4,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,2%, το ΜέΡΑ25 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,1%, η Νέα Αριστερά 2,6%, η Νίκη 2,3%, ενώ το 12,2% κατανέμεται σε άλλα κόμματα.

Αν οι εκλογές γίνονταν την επόμενη Κυριακή, χωρίς αναγωγή, οι πολίτες θα έδιναν: 21,9% στη ΝΔ (από 21,4% στην προηγούμενη μέτρηση), 12% στο ΠΑΣΟΚ, 8,1% στην Ελληνική Λύση, 7,2% στο ΚΚΕ, 4,6% στην Πλεύση Ελευθερίας, 4% στη Φωνή Λογικής, 3,8% στο Κίνημα Δημοκρατίας, 3,8% στο ΜέΡΑ25, 3,4% στον ΣΥΡΙΖΑ, 2,1% στη Νέα Αριστερά, 1,9% στη Νίκη, ενώ 10% δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν άλλο κόμμα και 17,2% παραμένουν αναποφάσιστοι.

Προηγείται ο «Κανένας» - Έκπληξη με Μαρία Καρυστιανού

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», πρώτος αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27%, ακολουθούμενος από τον Νίκο Ανδρουλάκη (9,7%), τον Κυριάκο Βελόπουλο (7,8%), τον Δημήτρη Κουτσούμπα (6,3%), τη Ζωή Κωνσταντοπούλου (5,4%), τον Στέφανο Κασσελάκη (4%), τον Σωκράτη Φάμελλο (3%), τον Αλέξη Χαρίτση (3%), την Αφροδίτη Λατινοπούλου (2,8%) και τον Δημήτρη Νατσιό (1%). Το 1,1% απάντησε «δεν ξέρω/δεν απαντώ», ενώ την πρώτη θέση καταλαμβάνει στην πραγματικότητα ο «κανένας» με ποσοστό 28,9%.

Η έρευνα καταγράφει και μια πτωτική τάση για τη ΝΔ σε βάθος χρόνου: από το 28,3% των ευρωεκλογών του 2024, βρίσκεται σήμερα στο 21,9%. Κάμψη σημειώνει και το ΠΑΣΟΚ, που από 12,8% τον Ιούνιο του 2024, περιορίζεται τώρα στο 12%.

Την ίδια ώρα, αξιοσημείωτο εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι περίπου ένας στους τέσσερις πολίτες (25%) δηλώνει πως θα στήριζε πολιτικό φορέα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, υπερέχοντας μάλιστα έναντι αντίστοιχων σεναρίων για τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Αντώνη Σαμαρά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.