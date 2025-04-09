Χάρης Δούκας: Η Αθήνα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα υπερτουρισμού, αλλά έχει περιοχές ευάλωτες

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα του υπερτουρισμού, με τη συμμετοχή των δημάρχων από 3 ευρωπαϊκές πόλεις, έλαβε χώρα στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο διεξάγεται από τις 9 έως τις 12 Απριλίου στους Δελφούς.

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, «Το 2024 η Αθήνα υποδέχτηκε 8 εκατομμύρια τουρίστες, συγκριτικά με τα 2,5 εκατομμύρια τουριστών που υποδέχτηκε κατά την περίοδο της κρίσης. Θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτός ο αριθμός είναι υπερβολικά μεγάλος. Όμως, όπως δείχνουν τα στοιχεία, η Αθήνα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα υπερτουρισμού. Δεν παύει, ωστόσο, να είναι μια πόλη με περιοχές ευάλωτες στον υπερβολικό τουρισμό, όπως η Πλάκα και το Μοναστηράκι, που απαιτούν ειδικό χειρισμό. Πρέπει να δράσουμε αντιμετωπίζοντας την Αθήνα σαν τη Βαρκελώνη. Δηλαδή, να την αντιμετωπίζουμε, σαν να έχει ήδη περάσει την κόκκινη γραμμή».

Αναφερόμενος στην ειδική αντιμετώπιση ορισμένων γειτονιών, έφερε ως παράδειγμα την απαγόρευση της χρήσης ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές του ιστορικού Κέντρο της Αθήνας.

«Η δημοτική αρχή της Αθήνας δεν έχει δυνατότητα να αποφασίσει από μόνη της για όσα την αφορούν, όπως ισχύει σε πόλεις της Ευρώπης. Κάνουμε προτάσεις στην κυβέρνηση, αλλά αυτή είναι που αποφασίζει και νομοθετεί. Νομίζω πως ειδικά στο θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία», είπε.

Ο δήμαρχος του Πόρτο, Rui Moreira, μιας πόλης που το 2024 υποδέχτηκε πάνω από 7 εκατομμύρια επισκέπτες όρισε ως «υπερτουρισμό» το φαινόμενο τουρισμού που ενοχλεί τους κατοίκους μιας πόλης αλλά «τελικά και τους επισκέπτες, με γειτονιές να μετατρέπονται σε Disneyland, όπου βλέπεις μόνο τουρίστες και όχι ντόπιους».

Ο Δήμαρχος της πορτογαλικής πόλης ανέφερε πως δεν θεωρεί ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει συμβεί στο Πόρτο. Σε αυτό συνέβαλλαν προληπτικά μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ, όπως ο τουριστικός φόρος που αξιοποιείται τόσο για την βελτίωση των υποδομών, όσο και για την αγορά ακινήτων. Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζεται και το στεγαστικό πρόβλημα στις νεότερες γενιές. «Μία ακόμα πρωτοβουλία που πήραμε είναι η απαγόρευση των τουριστικών λεωφορείων από το κέντρο της πόλης», σχολίασε.

Ο Χαράλαμπος Προύντζος, δήμαρχος της Λευκωσίας τόνισε πως «στη Λευκωσία είμαστε περίπου εκεί που ήταν η Αθήνα το 2015, όταν ξεκίνησε να γίνεται πόλος τουρισμού. Αυτή τη στιγμή ο τουρισμός αποτελεί μόνο το 6% των διανυκτερεύσεων στην πόλη μας, αλλά ο στόχος είναι ο διπλασιασμός του τουρισμού με έναν τρόπο που δεν θα επαναλαμβάνει λάθη που έχουν γίνει αλλού. Λαμβάνοντας υπόψιν πάντα και την διαίρεση της πόλης που είναι εμπόδιο, αλλά δυστυχώς ταυτόχρονα και ενδιαφέρουσα για τους τουρίστες. Σχέδιό μας είναι εκτός από τα πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία της Λευκωσίας να την αναδείξουμε και ως βιώσιμο προορισμό αλλά και ως κέντρο συνεδριακού τουρισμού», είπε ο κ. Προύντζος. Πρόσθεσε, τέλος, ότι η δημοτική αρχή της Λευκωσίας σχεδιάζει την αξιοποίηση ακινήτων για πολιτιστικούς και κοινωνικούς στεγαστικούς σκοπούς.

Σε αυτό το σημείο ο Χάρης Δούκας σχολίασε ακριβώς τη δυνατότητα που είχαν οι δήμοι σε άλλες χώρες να προχωρήσουν σε μέτρα, αξιοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και πόρους. «Το πιο σημαντικό είναι ο δήμος να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για τα πράγματα του. Να έχει τη δύναμη».



Πηγή: skai.gr

